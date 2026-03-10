El detenido por la muerte de un hombre que cayó desde un balcón negó haberlo arrojado al vacío

El joven de 27 años que está detenido por la muerte de Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), quien perdió la vida en la ciudad de Posadas, negó haber arrojado a la víctima desde el balcón del tercer piso del edificio.

El acusado fue trasladado al juzgado de instrucción interviniente para prestar declaración indagatoria por primera vez, en el marco de la investigación por el hecho ocurrido el viernes pasado.

Según informó El Territorio, el imputado negó haber empujado a la víctima al vacío, y aseguró que Ojeda Krejzezúk se tiró por su cuenta luego de una pelea que ambos habrían mantenido dentro del departamento que compartían.

Tras la indagatoria, el juez Fernando Verón, quien interviene en la causa por subrogación, le notificó formalmente la imputación provisoria por el delito de "homicidio simple", luego de exponer los elementos reunidos hasta el momento en la investigación.

Finalizada la audiencia, el imputado fue trasladado nuevamente a la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional I, donde permanecerá alojado mientras continúan las diligencias del caso.

Marcelo Ojeda Krejzezúk, la víctima del caso.

La misteriosa muerte en Posadas

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el hecho comenzó a conocerse cerca de las 4 de la madrugada del viernes, cuando un llamado al 911 alertó sobre un joven con una herida cortante en el cuello en inmediaciones de un skatepark.

Efectivos de la Comisaría Decimosexta acudieron al lugar y asistieron al herido, identificado como Marcos A., quien fue trasladado al Hospital Madariaga para recibir atención médica.

Mientras se investigaba el origen de la lesión, el propio joven indicó que momentos antes había mantenido una pelea con su compañero de alquiler en un edificio ubicado sobre la calle Gómez Portiño.

Ante esa información, los policías se dirigieron al inmueble y, en el sector de estacionamiento, hallaron el cuerpo sin vida de Marcelo Ojeda Krejzezúk, de 31 años y domiciliado en la provincia de Corrientes.

Las primeras pericias permitieron establecer que el episodio se habría originado en un departamento del tercer piso del edificio, desde donde la víctima cayó hacia el área de estacionamiento por motivos que aún se investigan.

La hipótesis del caso

Durante las tareas periciales realizadas en el departamento, personal de la Policía Científica, en presencia del juez Fernando Verón y de la fiscal Amalia Spinnato, halló un charco de sangre en el interior del inmueble.

Ese elemento reforzó la hipótesis de que dentro del departamento se produjo una violenta pelea previa a la caída de la víctima.

En ese contexto, la Justicia dispuso que Marcos A. permanezca bajo custodia policial y continúe detenido como principal sospechoso del crimen de su compañero de inquilinato, mientras la investigación sigue en curso para determinar cómo ocurrió el hecho.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy