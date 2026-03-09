Un hombre murió al caer desde el tercer piso de un edificio: hay un detenido

Un hombre de 31 años, identificado como Marcelo Ojeda Krejzezúk, murió tras caer desde el tercer piso de un edificio en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Por el caso hay un detenido.

La investigación se inició alrededor de las 4 del viernes pasado, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un joven con una herida cortante en el cuello en inmediaciones de una pista de skate.

De acuerdo con lo informado por el medio El Litoral, al llegar al lugar -ubicado sobre la calle Gómez Portiño al 1300- efectivos de la comisaría local encontraron a Marcos Andrés Á., de 27 años. El joven fue trasladado al Hospital Madariaga para recibir atención médica y quedó posteriormente bajo custodia policial.

A partir de ese momento, los investigadores ingresaron al departamento que compartían la víctima y el ahora detenido. Allí se encontraron con una escena que reforzaría la hipótesis de un episodio violento: un importante charco de sangre que evidenciaría que minutos antes se habría producido una pelea dentro del inmueble.

El sospechoso está detenido (Gentileza El Territorio).

En un primer momento trascendió que ambos jóvenes mantenían un vínculo familiar. Sin embargo, fuentes judiciales descartaron esa versión y confirmaron que convivían en el departamento desde hacía aproximadamente un año.

El único detenido permanece alojado en la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional I. Según indicaron fuentes judiciales, entre lunes y martes será trasladado al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Posadas para comparecer ante el magistrado que lleva adelante la causa.

La investigación busca determinar si Ojeda Krejzezúk fue arrojado desde el balcón del departamento o si la caída se produjo durante un forcejeo en medio de la presunta pelea que habría ocurrido minutos antes dentro de la vivienda.

La sospecha del padre de la víctima

En paralelo al avance de las pericias, el padre de la víctima, Luis Ramón Ojeda, expresó sus dudas sobre lo ocurrido y planteó la posibilidad de que una tercera persona haya estado presente en el departamento al momento del hecho.

"Yo estoy seguro de que hubo una tercera persona. Había alguien más que no era amigo de Marcelo, sino de Marcos, y que siempre estaba con ellos", afirmó en diálogo con Misiones Online.

Según explicó, esa persona integraría el círculo cercano del joven detenido y, a su entender, podría aportar información clave sobre lo sucedido. "No puede desaparecer y que nadie se comunique conmigo. Lo busqué en redes sociales y desapareció. Por eso me hace pensar que él estuvo ahí", sostuvo.

Además, Ojeda señaló que, según las imágenes que le mostraron del interior del departamento, la escena no sería compatible con una pelea entre dos personas.

"El departamento era un mar de sangre. Por más violento que haya sido el enfrentamiento entre Marco y Marcelo, es incomprensible lo que pasó", concluyó.

