Una discusión en el departamento: la hipótesis sobre la muerte de un hombre que cayó desde un balcón

La investigación por la muerte de Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), hallado sin vida en el estacionamiento de su departamento sobre la calle Gómez Portiño, en Posadas, avanza con la reconstrucción de los momentos previos al hecho.

En base a testimonios y pericias en el lugar del episodio ocurrido durante la madrugada del pasado 6 de marzo, los investigadores sospechan de una discusión previa a la tragedia.

Según informó El Territorio, la noche anterior, la víctima y el único imputado, Marcos A. (27), habían compartido una salida en un bar del microcentro posadeño, donde permanecieron hasta cerca de las 2.

Luego regresaron al domicilio ubicado en el barrio Patotí, que compartían desde hacía aproximadamente un año. Un tercer joven también estuvo presente, aunque se retiró a los pocos minutos sin que, hasta entonces, se registraran incidentes.

De acuerdo a la reconstrucción, la situación se tornó violenta poco después, cuando ambos hombres -quienes se presentaban como primos- comenzaron a discutir.

Investigan la muerte de Marcelo Ojeda Krejzezúk.

El testimonio del imputado

En su declaración indagatoria, el imputado sostuvo que el conflicto se originó cuando decidió acostarse y Ojeda intentó acompañarlo, lo que derivó en un enfrentamiento.

Siempre según su versión, la víctima tomó un cuchillo y lo hirió, por lo que intentó defenderse y desarmarlo, generándose un forcejeo en el que ambos sufrieron lesiones. Las fuentes indicaron que el departamento quedó cubierto de sangre y que, en ese contexto, Ojeda cayó al suelo.

El acusado afirmó que tras el episodio salió del lugar en busca de ayuda y se dirigió hacia la zona del skatepark de la Costanera. Además, negó haber empujado a Ojeda por el balcón y aseguró que desconocía su muerte hasta llegar a la comisaría. Incluso, planteó como hipótesis que la víctima podría haberse arrojado por sus propios medios.

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