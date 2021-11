El golpe fue tremendo. Sin justificación. Pese a que su ejecutor quiso hacerlo al argumentar que fue porque encontró un rayón en su auto. Un empleado de un estacionamiento comercial del centro porteño perdió el conocimiento al recibir una trompada sumamante violenta en la cara de un cliente furioso.



El hecho sucedió el viernes pasado, alrededor de las 19, pero se conoció este jueves tras la difusión de un video de una cámara de seguridad del garaje. Ocurrió en la playa de estacionamiento ubicada en la calle Moreno al 800, del barrio de Monserrat.

Y, en la mañana de este jueves, el atacante se entregó ante el fiscal Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, Sebastián María Fedullo, en compañía de su abogado, consignó Infobae.com.

La carátula del expediente hasta esta tarde no había sido establecida. Pero Florencia, hija de la víctima, consideró: "Fue un intento de homicidio”. La joven manifestó esa declaración en diálogo con la prensa a la salida de la clínica ITEBA, donde su padre permanecía este jueves internado en el sector Terapia Intensiva.

“La verdad es que estamos destruidas. Yo estaba en México cuando me enteré de lo que pasó y tomé el primer avión que encontré. Todavía no tuve la chance de interactuar con él por el estado en el que se encuentra. (El agresor) nos destruyó la vida en dos segundos”, expresó Florencia, quien estaba junto a su hermana. Y agregó: "No se sabe si va a salir de ésta".



En las imágenes de la cámara de seguridad se observa cómo una mujer se queja ante el encargado del estacionamiento por un rayón que presuntamente tenía su auto.

De inmediato, se ve cómo llegan a ese lugar el playero del garaje y que se suma a la discusión el atacante, quien sería hijo de la conductora que protestaba. El joven tiene un gran tamaño y, en ese momento, estaba acompañado por otros dos muchachos.

De inmediato, el agresor aplica una trompada en el lado izquierdo de la cara del playero, producto de la cual el hombre cae pesadamente y queda inconsciente en el suelo.

El atacante huye a la carrera junto a uno de los otros jóvenes, mientras que el tercero y la mujer buscan reanimar sin éxito a la víctima.

El playero fue trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) con un diagnóstico de traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y riesgo de muerte, informaron fuentes consultadas por Télam.



La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 12, a las pocas horas, ordenó la identificación de tres vehículos que se encontraban estacionados en el garaje y dispuso que una consigna policial realizara una guardia para dar con sus respectivos propietarios.



Una mujer que se presentó para sacar su camioneta fue demorada y, tras establecer que no estaba vinculada al hecho, quedó en libertad.

En tanto, un abogado se presentó este miércoles en el estacionamiento diciendo que los dos autos restantes eran propiedad del supuesto agresor y sus acompañantes, y que no iba a dar información de sus representados hasta entablar una comunicación con la Fiscalía.