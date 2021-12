El hecho sucedió en la mañana del 25 de diciembre, cuando una camioneta de control de tránsito de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) hacían un recorrido por el Corredor Vial Atlántico y descubrieron un auto detenido en la Ruta 11, donde dormían dos hombres en su interior.

Al avisarles que no podían estar detenidos ahí, el auto se movió haciendo zig zag sobre la ruta a la altura de Aguas Verdes, perteneciente al Partido de la Costa.

El personal de control de tránsito se comunicó inmediatamente con el 911 y empezaron a seguir al Peugeot 106 color verde para evitar una catástrofe.

La persecusión fue de unos pocos kilómetros, ya que el conductor se quedó dormido en el camino con el auto encendido. No hubo ningún herido ya que conducían a muy baja velocidad y no circulaban autos en la zona.

Cuando lograron capturarlos a la altura del kilómetro 332, los identiciaron como Leonardo G. y Facundo A. (la fuerza no quiso develar sus nombres completos) y según informó el Ministerio de Seguridad, no formarán parte del Operativo Sol a Sol, anunciado hace algunos días por el gobernador Axel Kicillof para la temporada de verano en la Costa Atlántica y también fueron desafectados de la Policía Bonaerense.

Las infracciones cometidas por los dos policías borrachos

Al realizarles los test de alcoholemia pertinentes luego de su detención, Leonardo (el conductor del vehículo), tenía 1,86 gramos de alcohol en sangre, cuatro veces más que el permitido por la Ley de Tránsito y consumo de alcohol nº 24.449, que establece que el máximo para conducir es 0,5 gramos.

El acompañante, llamado Facundo también estaba ebrio, presentando 1, 32 gramos de alcohole en su torrente sanguíneo.

Según trascendió, los dos policías estaban asignados para la temporada de verano que ya comenzó, a la comisaría número 6 de la localidad de Las Toninas en el partido de la Costa, a donde se dirigían cuando los detuvieron ebrios en la ruta.

Además, fueron secuestrados el Peogeot 106 (que no tenía realizada la VTV correspondiente) y la licencia de conducir del conductor.

Todo esto decantó en que la Auditoria de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires disponga que ambos oficiales fueran desafectados del servicio.

