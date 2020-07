Un nene de cinco años defendió a las trompadas a su mamá de un delincuente que la atacó para robarle el celular. El episodio ocurrió en Córdoba y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La víctima contó al medio local Teleocho, que el chico reaccionó de esa forma porque es el tercer robo que presencia y aseguró: “Mi hijo entiende lo que hizo”. Según relató Analía Lazarec ocurrió pasadas las 12.30 en la vereda de su vivienda.

En medio del ataque, mientras ella gritaba pidiendo ayuda, apareció su hijo quien comenzó a pegarle "trompadas" en la espalda al ladrón.

La mujer contó que no se dio cuenta que su nene de 5 años la había ayudado y que recién pudo observar la situación al revisar la cámara de seguridad.

"Salía con mi hijo a la casa de una vecina. Se acercó el hombre y me dijo ‘dame el celular’. Me agarra y me mete la mano en el bolsillo. Me dijo que me iba a pegar un tiro y vi que no tenía arma y empecé a gritar”, relató la mujer.

Por el valiente accionar de su hijo apuntó: "Él quiso defenderse y defenderme. Después se abrió la reja y mi marido salió a correrlo, pero no lo pudo alcanzar", contó al pedir más seguridad en la zona.

La madre contó que no se trata de la primera vez que el pequeño es testigo de un episodio así en la zona y pidió más seguridad: "Me siento en tierra de nadie".