Una adolescente de 19 años fue atacada por otras dos jóvenes con una botella de vidrio a la salida de una fiesta clandestina en la ciudad de Córdoba, por lo cual tuvieron que hacerle más de 15 puntos en la cara.

Melisa, la víctima del ataque, explicó en diálogo con El Doce la discusión empezó durante el evento el sábado a la noche cuando una de las agresoras la increpó y la acusó de haberle pegado antes a su hermana.

Luego de creer haber aclarado la situación, Melisa decidió marcharse del lugar, pero fue nuevamente increpada por la misma persona a una cuadra del lugar, en la esquina de Ciriaco Ortiz y Pasaje Garay.

En ese momento, la agresora, la agarró del pelo y la tiró al piso, mientras que una segunda persona la atacó por atrás y le pegó con una botella de vidrio.

"Dos amigos y otra chica lograron separarme. Si no fuera por ellos no estaría contando la historia porque me hubieran seguido pegando y yo ya no podía defenderme", sostuvo la joven de 19 años.

"La (herida) más profunda que tengo es la del labio, que tengo puntos por dentro y por fuera. En el brazo y en lo que se me ve en la cara", afirmó, entre lágrimas, Melisa, quien hizo hincapié en que "nunca" salió "a buscar problemas".

"No me quiero ni mirar al espejo, es horrible. Tengo mucho miedo y no quiero salir más a ningún lado", enfatizó la joven.

Por su parte, la madre de Melisa denunció que "es gravísimo lo que hicieron" a su hija, a quien "le destrozaron la cara" y subrayó que "si así se lo hicieron a ella, mañana si quedan sueltas, se lo pueden hacer a alguna otra chica y no me parece justo".