Una joven de 23 años, madre de una nena de 5 y a la espera de un bebé, fue atropellada por un auto mientras se dirigía en una moto hacia un kiosco de San Fernando para cargar saldo en su tarjeta SUBE. El acusado, de 19, se dio a la fuga y fue hallado por policías instantes después del accidente. El sospechoso estuvo detenido menos de 24 horas y fue liberado tras pagar la fianza. La familia de la víctima reclama justicia desesperada.

El hecho ocurrió un día antes de navidad, el 24 de diciembre de 2018, en Sobremonte y 9 de Julio, calles hacia las que marcharán los familiares de Eveleyn Isabel Palermo en modo de protesta este viernes por la tarde. "El acusado la atropelló, la mató y la abandonó. Pagó la fianza sin ningún problema, recuperó su libertad sin pasar ni un día entero en la cárcel y ahora está trabajando en una gomería de Tigre", aseguró la hermana de la víctima, María Belén, de 41.



Evelyn, que cursaba su tercer mes de embarazado el día del accidente, salió de su casa en compañía de un amigo y ambos se dirigieron a bordo de una moto hacia un kiosco cercano para cargar el saldo de la tarjeta SUBE de la víctima. Antes de llegar al local, fueron embestidos por un conductor que circulaba a más de 140 kilómetros por hora en contramano, según relataron fuentes cercanas al hecho. Tras el impacto, el conductor del auto siguió su marcha como "si nada hubiese pasado".

Mientras tanto, Evelyn y su amigo quedaron agonizando tendidos en el piso. Vecinos que presenciaron la terrible situación llamaron al 911 y las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital de San Fernando. En tanto, efectivos policiales desplegaron un operativo para dar con el autor responsable del hecho. Instantes después del accidente, dieron con el acusado y lograron detenerlo.

Sin embargo, el sospechoso, Agustín Aguilera, permació en la cárcel menos de 24 horas ya que pagó la fianza y fue liberado. El joven que conducía la moto fue dado de alta en el hospital mencionado tras permanecer internado durante cuatro meses

La mujer embarazada no corrió con la misma suerte ya que, lamentablemente, dejó de respirar el 26 de diciembre, dos días después del accidente. "Este chico, que le robó la vida a mi hermana, está suelto, trabajando, gozando de su libertad. No podemos descansar hasta que se haga justicia. No puede ser que la vida de Evelyn cueste un par de pesos", sentenció su familiar.

Este viernes a las 15 familiares y allegados de la víctima marcharon desde la calle Arenales y 9 de Julio hasta las arterias Sobremonte y 9 de Julio en modo de protesta. De no obtener respuestas por parte de la justicia, repetirán la manifestación el próximo 2 de agosto.