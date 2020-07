Tras los diversos procedimientos y detenidos que se llevaron a cabo por la muerte de Franco Martín Moreyra (26) a manos de Jorge Adolfo Ríos (71), en la localidad bonaerense de Quilmes, el abogado del jubilado, Hugo Izacati, explicó la aparición de un audio que podría complica la situación de su defendido.

En el audio que llegó a la justicia, se escucha la vos de un hombre que dice "ahí te mandé la foto, ese auto blanco (Fiat Uno) es el de Carlitos, cuando lo mató el viejo, Carlitos estaba al lado boludo, encima tenía pedido de captura el auto, que Carlitos fue a la comisaría y se presentó, atestiguó lo que vió y no le quieren dar la copia de la declaración, porque el viejo ese no es un simple jubilado como todo el mundo dice, ese viejo es un ex comisario. Si nosotros cuando éramos pibitos nos juntábamos en la zona, y el viejo cuando hacíamos bardo a la noche, salía con el fierro y nos amenazaba, está reloco el viejo ese. Dicen siemple jubilado que se defendió y el viejo lo mató como a una rata y no muestran todo el video".

Consultado por Crónica HD, el letrado sostuvo que "hay otro audio también, de hecho, tenemos cuatro audios en realidad. Esos audios fueron desgrabados y mañana los vamos a acompañar, para demostrar el supuesto falso testimonio en el que habría incurrido ese ciudadano que fue a declarar".

Izacati agregó que "él relata cómo fue, dicen que andan con un auto que era trucho, robado, ven que hay uno tirado y dicen que no lo iban a auxiliar porque pensé que era uno de los que iban a robar, y después dicen que es el "Piolo" (en alusión al fallecido), vino el viejo y me fuí. Tengo entendido que ese muchacho con otro más se entregó ayer, fueron obligados como dice la jerga por dejar tirado al compañero".

Lo cierto, es que la causa tiene tres detenidos hasta el momento, ellos son Cristian "Dibu" Chiara, Martín Salto (se entregó el miércoles a la DDI de Quilmes) y David Córdoba.