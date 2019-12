"Ayudame. Me están llevando", fue el último mensaje de la embarazada de ocho meses y medio desaparecida cuando, según su marido, iba a practicarse una cesárea en el Hospital San Martín de La Plata.

El marido de Sandra Sepúlveda, Mauricio Paz Martínez, denunció que su esposa desapareció cuando se dirigió al baño antes de entrar a realizarse una cesárea programada para las 8 del jueves en el hospital San Martín localizado en 1 y 70.

El hombre relató que minutos después de haber ido al baño lo llamó pidiéndole ayuda y no se supo más de ella. Sin embargo, el testimonio del marido fue desmentido por el director del hospital San Martín, Alberto Urban, quien dijo que la mujer "jamás se atendió en ese nosocomio" ni tenía programada una cesárea.

El marido de Sandra Sepúlveda denunció que desapareció cuando se dirigió al baño (Twitter).

Sandra lo llamó y le dijo que se la estaban llevando. "Papi, ayudame que me están metiendo", llegó a decirle la mujer a Mauricio y luego la llamada se cortó, de acuerdo al relato de su pareja. Fue entonces cuando el hombre salió inmediatamente a buscarla, pero no la encontró.

"No llegamos a registrarnos en el hospital. Era la primera vez que íbamos. Cuando recibo el llamado pensé que había roto bolsa. No tengo la menor idea de quien se la llevó pero fue por el bebé. Como le pasó a ella le pudo haber pasado a otra mujer embarazada. No sería la primera y última vez que secuestren a una mujer para robarle el bebé ", sostuvo a la prensa Martínez.

La última publicación de Sepúlveda Carvajal en su perfil de la red social Facebook fue el 14 del mes pasado. Compartió una foto con la frase: "Un mujeriego no cambia, ni aunque esté con el amor de su vida".