Más equipamiento para cuidar a los recién nacidos del Hospital de Quilmes

La Cooperadora del Hospital de Quilmes concretó una segunda entrega de equipamiento para el Servicio de Neonatología, en articulación con la Central del Diezmo Pro-Vida Buenos Aires.

La iniciativa refuerza el vínculo institucional sostenido entre las partes y se traduce en mejoras concretas para la atención de recién nacidos y prematuros. "Cuando una donación se convierte en una segunda entrega, hablamos de un trabajo sostenido para fortalecer la salud pública", expresó Sandra Torres, presidenta de la Cooperadora.

En esta oportunidad, el servicio recibió dos balanzas pediátricas Systel Vita, un laringoscopio Miller, una pinza Magill pediátrica de 20 centímetros y una tijera Iris recta de 11 centímetros. Se trata de instrumental clave para tareas cotidianas de alta sensibilidad clínica, como el control del peso -variable crítica en neonatología-, la evaluación continua del paciente, el manejo de la vía aérea y la realización de procedimientos delicados.

El jefe del área, el doctor Eduardo Otero, destacó especialmente la incorporación de la pinza Magill pediátrica, al señalar que son pocos los hospitales que cuentan con este recurso. Su uso puede resultar determinante en maniobras finas de la vía aérea y en técnicas menos invasivas para la administración de surfactante en prematuros, contribuyendo a reducir la necesidad de ventilación mecánica.

Desde la Cooperadora subrayaron que esta segunda entrega no solo suma equipamiento, sino que fortalece la capacidad operativa del servicio y mejora las condiciones de atención. Además, remarcaron el rol de la institución como nexo entre el hospital público y organizaciones solidarias, mediante gestiones sostenidas que permiten transformar aportes en herramientas concretas. "Cada elemento que llega al hospital significa más posibilidades para el equipo de salud y una mejor atención para nuestros pacientes", concluyó Torres.