Un misterioso y brutal ataque a balazos causó temor extremo en la Ruta 2, a la altura de los partidos bonarenses de Castelli y Chascomús. Desde una camioneta blanca dispararon contra dos micros de larga distancia que regresaban a la ciudad balnearia de Mar del Plata con pasajeros que habían hecho compras en el centro comercial que funciona en la avenida Avellaneda, del barrio porteño de Flores.

El hecho ocurrió a las 21.30 de este martes. Primero, fuentes policiales y testigos hablaron de 30 balazos. Con el correr de las horas, las precisión aumentó y se elevó el número a más de 50, reportó Crónica HD. Uno de los micros recibió alrededor de 20 disparos y el otro registró 34 impactos.

.

No hubo heridos producto del ataque, producido en inmediaciones del kilómetro 180 de la Ruta 2 contra unidades de la empresa Microsur. Y eso habría respondido a que los agresores apuntaron contra los motores de los vehículos. En esa línea, la principal hipótesis es que el episodio ocurrió en el marco de una pelea entre empresas de viajes.

Uno de los micros atacados a balazos.

El impactante relato de una pasajera

Cintia, quien viajaba como pasajera en uno de los dos colectivos atacados, contó: "Eran dos micros de la misma empresa de tour de compras. Veníamos todos durmiendo. Empezamos a sentir ruidos atrás y pensamos que era el ruido del aire acondicionado. Llamé a la coordinadora que viajaba abajo y, desde ahí, nos gritaron que nos tiremos al piso, que nos estaban tiroteando”.

La testigo, en diálogo con TN, agregó: “La intención no fue robarnos. Querían paralizar los micros, fue contra la mujer que coordina estos viajes (de compras) hace más de 15 años. Y la verdad es que lo hace muy bien y está molestando. Es una interna entre empresas”.

.

“Tiraron desde una camioneta blanca. Nos contó nuestro chofer que le iban apuntando. Nos salvamos gracias a los choferes”, sostuvo la mujer. Y completó: “Lo que nos llama la atención es que no los hayan podido frenar en ningún peaje. Nos comunicaron que la camioneta la identificaron en Mar del Plata, pero no a los agresores”.

El comienzo de la investigación

Por su parte, Jonatan Robert, fiscal de Chascomús, precisó que los ataques ocurrieron en "zonas rurales" de la Ruta 2 y que provinieron de una misma camioneta. "Uno detuvo la marcha porque perdió todo el aceite del motor", contó al refirse a uno de los vehículos baleados.

Al ser consultado sobre el móvil del incidente, en diálogo con TN, el fiscal respondió: "Yo puedo analizar una hipótesis de robo o de abuso de arma, amenazas agravadas o intimidación. Pero hasta no tener determinado el motivo, no me quiero aventurar".

El ataque a los micros difundido por Crónica HD