La vivienda y un local comercial que tiene en la ciudad de Rosario la familia del ex jefe de la barrabrava de Newell´s, Diego "Panadero" Ochoa, fueron atacados a balazos este martes por personas que dispararon desde un auto, aunque sin llegar a herir a nadie.



El ataque fue cometido en los primeros minutos de esta madrugada contra el domicilio situado en Vera Mujica al 3800, donde vive y funciona un local de la familia de Ochoa, quien cumple una condena de 11 años de prisión en la cárcel Piñero por haber instigado el homicidio de su antecesor en la tribuna "leprosa", Roberto "Pimpi" Caminos.

"Panadero" Ochoa se encuentra cumpliendo una condena de 11 años (Gentileza Vía País).

El vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Carranza, informó a Canal 3 de Rosario que los disparos se realizaron desde un vehículo "cuyas características se reservan" y que fueron "al menos cuatro" efectuados con un arma "calibre 9 milímetros".



Los disparos impactaron en la fachada de la casa familiar y en el negocio de los Ochoa y rápidamente los atacantes escaparon.



Minutos después, en la intersección de Biedma y San Nicolás, la policía encontró un auto chocado contra una columna, que se sospecha que sería el mismo utilizado en el ataque, según se desprende de testimonios aportados a la causa, añadió el fiscal Carranza.



El funcionario judicial dijo que tanto en el frente de la vivienda baleada como en el interior del vehículo "se encontró material balístico calibre 9 milímetros", que ahora será peritado.

"Testigos hablan de dos personas no identificadas aún, que estaban adentro del vehículo y todo indica que serían los autores de los disparos", agregó. Carranza dijo que tras el choque, ambos hombres bajaron del auto y escaparon.



En la zona del ataque "hay cámaras que ahora están siendo relevadas", explicó el fiscal.



Por último, Carranza dijo que en las primeras declaraciones brindadas tras el hecho los familiares de Ochoa manifestaron que "no recibieron ningún tipo de amenaza" y que no vivieron ninguna otra circunstancia que puedan relacionar con el ataque.



Fuentes policiales recordaron que en noviembre de 2008 el negocio de los Ochoa también fue atacado a tiros y que a raíz de ellos un cuñado del "Panadero" quedó cuadripléjico tras recibir un balazo en el cuello.