Este sábado por la madrugada, encontraron a una beba asesinada en el patio de una casa de Lomas de Tafí, Tucumán. Según personal de criminalística, la pequeña que había nacido en la madrugada, fue asfixiada manualmente y presentaba una fractura de cráneo.

Cuando el sábado por el mediodía, un vecino de los padres de la beba informó que había encontrado "un feto" en su casa, personal de la División Homicidios y de la comisaría de Lomas de Tafí, averiguaron cómo llegó el cuerpo de la recién nacida hasta ese lugar.

Testigos confirmaron que en una casa continua vivía una menor que estaba embarazada. Cuando se dirigieron a ese domicilio, se encontraron con que no había nadie.

Además, identificaron a los padres de la beba; una menor de 14 y un joven de 20. Cuando interrogaron al padre, él les contó que la chica esperaba un hijo suyo pero que no sabía nada de ella porque "cortó la relación varios meses atrás". Seguidamente, el muchacho, quién nunca fue detenido por el caso, reveló que la adolescente no quería ser madre.

"Me pidió en varias oportunidades que buscaramos un médico porque ella no quería tenerlo. Expresó su deseo de interrumpir el embarazo, pero no lo hizo por cuestiones económicas", aseguró el tucumano, quien estaba trabajando al momento del crimen.

El padre fue liberado tras la interrogación (Gentileza: Contexto de Tucuman).

Por otra parte, cuando los investigadores se presentaron en la clínica donde está internada la jóven de 14, la madre de la chica se negó a que la revisara un médico de la policía para constatar si había dado a luz recientemente.

La noche del sábado, con una orden judicial, peritos del Ministerio Público Fiscal ingresaron al domicilio y confirmaron que en el baño y en la habitación de la menor había manchas de sangre. También encontraron una trincheta con la que habrían cortado el cordón umbilical.

La fiscal Adriana Giannoni cree que, después de haber nacido la pequeña, la asfixiaron y, para deshacerse del cuerpo, la arrojaron a la casa del vecino por la tapia y por eso el cuerpo de la beba presentaba fractura de cráneo. "No pudo haberlo hecho todo sola", le indicaron los peritos.

Giannoni aún aguarda los resultados definitivos de la autopsia. La madre de la pequeña, al tener 14 años, es inimputable, por lo que nunca podrá afrontar cargos por este caso. Quién si puede ser juzgada es la abuela, a quien apuntan como co-autora del hecho. En las próximas horas se definirá si serán detenidas.