El jugador de fútbol Sebastián Ereros -ex Vélez y All Boys y actualmente en San Miguel- denunció a Crónica que la policía de Villa Gesell agredió brutalmente a sus dos hermanos a la salida de un boliche, quienes luego del episodio quedaron detenidos. Su madre, quién había viajado especialmente por estos hechos, también quedó detenida.

Tomás, de 19, y Juan Pablo Guazzotti, de 21 años, fueron salvajemente golpeados por la policía a las 6 de la mañana del domingo, a la salida de la disco Dixit, en la ciudad balnearia de Villa Gesell. "Los agarraron, los tiraron al piso, les dispararon balazos de goma a dos metros de distancia y les tiraron gases lacrimógenos", explicó a Crónica el jugador.

Según cuenta Santiago, amigo de los hermanos del futbolista, no sólo ellos sufrieron las agresiones por parte de la policía, también otros amigos y otras personas que salían de la disco."Hubo un inconveniente en el boliche y nos sacaron. La policía estaba afuera diciendo que despejemos, cuando estábamos como a una cuadra y media, de la nada vienen dos camionetas y se bajan varios, me tiran gas pimienta en los ojos y le empiezan a pegar con todo a Tomás" aseguró el amigo de ambos jóvenes y agregó: "Tiraban balas de goma como si estuvieran cazando. Un desastre".

Santiago grabó uno de los videos en los que se ve que Tomás, el hermano más chico de Ereros, es golpeado por la policía. Y en un segundo video se ve la agresión a Juan Pablo, el otro hermano del jugador que había ido a socorrer a su hermano en cuanto se enteró de lo que estaba sucediendo. Ambos videos serán la prueba de la familia de las agresiones a los jóvenes.

Los hermanos de Ereros que se encontraban de vacaciones y habían salido a bailar junto a sus amigos, quedaron detenidos después de haber recibido la agresión. Al enterarse sus padres viajaron rápidamente desde San Martín hasta la comisaría 1a de Villa Gesell, donde se encontraron que estaban trasladando a sus hijos para declarar en la fiscalía.

La madre, al verlos lastimados sufrió un ataque de nervios y también fue detenida. "Me agarran a mí del cuello y me tiran al piso. A ella la agarraron entre tres o cuatro policías y la metieron adentro. No hizo nada, tuvo un ataque de impotencia por ver que a sus hijos los rompieron todo. Se cagaban de risa entre ellos, no me dejaban entrar. Se la llevaron entre cuatro a los tirones, no sé si le pegaron porque no me dejaron verla, quedó incomunicada", explicó Pablo Guazzotti, padre de los chicos detenidos.

"A mis hijos los reventaron a golpes, tienen la cara destrozada, golpes en todos lados, les tiraron gas pimienta, Había chicas caminando a las que también les tiraron gas pimienta", aseguró el padre y agregó: "Son dos chicos buenos como Sebastián, que van a la facultad y que nunca se meten en problemas".

Los dos hermanos de Ereros se encuentran detenidos igual que su madre, quienes esperan ser liberados y hacer las declaraciones pertinentes este lunes en la fiscalía. "No se entiende lo que hizo la policía, no se entiende esa agresividad", concluyó el jugador sobre lo que sucedió con sus hermanos y su madre.

Las visibles heridas en el cuerpo de los hermanos de Ereros.

