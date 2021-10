"Todo esto pasó porque se confundieron de mujer, pensaron que era otra persona. No puedo explicarles cómo me siento. Me sacaron dos dientes, me fracturaron la mandíbula y tengo golpes en todo el cuerpo", sostuvo Sol Pernicone, de 22 años.

La joven denunció así desde su cuenta de Instagram un ataque brutal que sufrió en la madrugada del domingo en Roca Bruja, una disco ubicada en la colectora Norte de Acceso Oeste, en la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham.

Y continuó: "A pesar de todo, agradezco a Dios y a mi fuerza de poder haberme levantado y salir de ahí, sino no hubiera estado publicando esto".

En el mismo post, añadió: "Hubo una chica que vio todo, que me agarró de la mano y que me dijo que ella estaba conmigo y que vio todo. Tenía pelo negro con rulos, por favor si ves esto hablame".

De esa menara, Pernicone procura contactar a la testigo para que se presente en la causa que se abrió por el caso. Porque, además de la denuncia pública, la víctima efectuó una presentación judicial en los tribunales de Morón por "tentativa de homicidio”. Por ese motivo, exhortó a que se comuniquen con ella por Instagram a través de su cuenta: @solpernicone.

“Me desfiguraron la cara, un hombre y dos mujeres. Me fracturaron los pómulos, me rompieron la nariz y me sacaron dos dientes”, precisó en la red social, junto a una serie de fotos en las que se pueden observar las consecuencias de la agresión.

La joven de 22 años precisó que “una de las chicas era morocha con colita de pelo", medía "1.75 de altura" y vestía un "top negro", con cinturón del mismo color. La otra "era una rubia pelo suelto por el hombro", describió para agregrar que en la madrugada del domingo último esas dos mujeres "estaban en la mesa número 14" en Roca Bruja.

Agustina, amiga de Pernicone, contó lo que vivió cuando estaba junto a ella en el boliche. "Todo empezó con una discusión entre una mujer morocha, de unos 30 años, que estaba sentada en una mesa cercana a la nuestra y otra rubia, que también estaba dentro del boliche. La situación se calmó pero un rato después, cuando Sol se levantó para ir al baño, quedó sin querer en el medio del conflicto", relató.

“La morocha decía: ‘Es ella, es ella’”, recordó Agustina en diálogo con el canal TN sobre el momento en el que esa mujer y un hombre interceptaron a Pernicone confundiéndola con la otra rubia con la que habían tenido un altercado momentos antes.

“Le pegaron con una frapera en la cara”, detalló. Ese golpe hizo caer al piso a la víctima, pero aunque no tenía manera de defenderse, siguieron pateándola hasta que se desvaneció.

Los agresores huyeron de inmediato tras el ataque, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia a un centro sanitario. Según contó en redes, pasó por "cinco hospitales", en uno de los cuales la sometieron a una cirugía.