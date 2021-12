Alejandro Puebla, cronista de Crónica HD, recibió la peor noticia a pocas horas de terminar este año. "Me avisan que me rompieron una ventana y entraron a mi casa, me tengo que ir del móvil", dijo el periodista, en medio de la desesperación, durante una transmisión en vivo en la tarde de este jueves. De inmediato, dejó sus tareas y se dirigió a su casa, donde se encontró con un panorama desolador.

"Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó y se sigue preocupando", expresó Puebla en diálogo con Crónica HD esta mañana al brindar detalles de la brutal entradera. Aseguró que ahora siente "mucho miedo" de "vivir con una ventana que da a la calle" y que al llegar se encontró con sus pertenencias destruidas, otras que faltaban y las habitaciones revueltas. "Se llevaron hasta la primera pileta que iba a tener mi nena", lamentó.

Admitió también que no puede dormir tranquilo por la noche y que le cuesta mucho dejar la casa sola cuando sale a hacer cosas. Y continuó: "No me quiero ir de mi casa, pero lo pensé ayer, porque ahora saben dónde vivo y con mi trabajo estoy muy expuesto".

El momento en que los delincuentes llegaron a la casa de Puebla, forzaron la ventana y comenzaron a cargar sus cosas en una camioneta fue registrado por las cámaras de vigilancia de un vecino. Cómo concretaron el robo llamó la atención del periodista por "la modalidad y el horario".

"Todo ocurrió al mediodía en una cuadra donde hay mucho movimiento, pero nadie se percató de lo que estaba sucediendo. La persona tuvo tiempo de colgarse traparse por este ventiluz y forzó ese primero, pero no pudo. Luego intentó ingresar por un balcón, y la huida la hace por la ventana principal de la casa. No parecía experto", detalló Puebla, quien agregó: "Es raro cómo encontró las cosas adentro y las que me faltaron".

El cronista enumeró que le robaron dinero en efectivo, relojes, televisor y mucha ropa. "Siempre hice notas por este tipo de cosas. Agradezco no haber estado en mi casa porque no sabés lo que puede suceder. Al enterarme entré en shock, no sabía qué hacer", reconoció.