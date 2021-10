Una mujer de 37 años fue asesinada a puñaladas en la vía pública en la ciudad mendocina de San Rafael. Por el femicidio fue detenida su ex pareja, un hombre al que había denunciado por violencia de género y tenía una restricción de acercamiento.



La victima fue identificada como Natalia de Valle Tegua, quien fue atacada a puñaladas anoche en el cruce de Luzuriaga y Paula Albarracín, de San Rafael, mientras que el principal sospechoso es su ex pareja, Antonio Sáez, quien fue detenido.



El hecho ocurrió cerca de las 22.30 del miércoles, en esa ciudad ubicada a unos 200 kilómetros de la capital de Mendoza, cuando Tegua fue sorprendida en la vereda por su ex, quien luego de un breve intercambio de palabras comenzó a apuñalarla, según dijeron los voceros policiales.

Como consecuencia del ataque y los gritos de la mujer, vecinos dieron aviso a la Policía mediante un llamado a la línea de emergencias 911, mientras que el agresor escapó a pie del lugar.



Un móvil policial llegó a la zona y constató la presencia de una mujer herida en la calle, por lo que resguardó el lugar a la espera de una ambulancia, cuyos médicos al llegar constataron la muerte de Tegua a raíz de las heridas de arma blanca.



Personal policial trabajó en la zona y, en base a datos aportados por testigos, desplegó un operativo que condujo a la detención de Sáez.

Luego, los investigadores hallaron en las inmediaciones un cuchillo con manchas de sangre que se cree utilizó el femicida, que quedó a disposición de la fiscalía de turno para ser sometido a peritajes.



De la investigación surgió que Sáez había sido liberado hace unas semanas atrás luego de ser denunciado por violencia de género y debía presentarse ante la Justicia periódicamente, lo que no hizo.



Por tal motivo, era buscado desde el pasado 17 de octubre por las autoridades, que recién lo apresaron anoche, tras el femicidio. Familiares y amigos de la víctima realizarán hoy una marcha parea pedir justicia en el centro de San Rafael.