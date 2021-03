Por la pandemia del coronavirus muchas personas se han quedado sin trabajo y una de las formas de buscarlo es a través de la red social Facebook. Luján quien es de San Rafael en la provincia de Mendoza, denunció que fue contactada por un hombre para desempeñarse como "acompañante vip" y lo hizo público para alertar a otras mujeres sobre este tipo de modalidades.

"¿Te interesa trabajar de acompañante vip?", le dijo el hombre que la contactó y ante esa pregunta Luján entendió en un principio que se trataba de un trabajo como acompañante terapeútica, de adultos mayores o de niños, según contó la mujer a FM Vos, de quien no se dio a conocer su apellido para preservarla.

“Esta persona me preguntó si me interesa trabajar de acompañante VIP. El pago era de 25 mil pesos por hora, un servicio, una vez en la semana"

La sanrafaelina, dio a conocer su historia y advirtió a las autoridades y a otras mujeres sobre las búsquedas de las que se aprovechan presuntos explotadores sexuales. “Yo soy mamá, niñera, tengo una nena de 3 años y por la pandemia me quedé sin trabajo. Anteriormente trabajaba en un geriátrico. Tengo el curso de cuidado de persona mayor, auxiliar en servicio y de niñera también”, contó la mujer.

Así fue contactada Luján como acompañante VIP a través de Facebook. (Gentileza: Diario San Rafael)

Ante la alarmante situación en la que se encuentran muchas mujeres debido a la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, las redes sociales y la web, son sitios de uso frecuente para buscar trabajo.

“Empecé a buscar trabajo y puse avisos, lo difundí en varios grupos y también lo publiqué en Facebook. Yo puse que me ofrecía para limpiar casas o cuidar chicos. Esos fueron los únicos datos que di", aseguró la mujer, quien fue contactada para prostitución en medio de su desesperada búsqueda laboral.

Según Luján, esto pasó el pasado sábado 27 de febrero y fue al miércoles siguiente que se comunicaron con ella. Ella no pudo identificar si era un joven o un hombre quien la había contactado, ya que en el perfil de Facebook desde donde le escribieron no habìa datos ni foto que identificara la cuenta. "Me puso ‘hola’, pero yo estaba haciendo otra cosa, y no le di mucha importancia. Al rato le contesté”, relató Luján.

“Esta persona me preguntó si me interesa trabajar de acompañante VIP. El pago era de 25 mil pesos por hora, un servicio, una vez en la semana. Si quería más citas o más tiempo se podía arreglar", contó y agregó: "En ese momento no caí en la situación que me planteaba. Le pregunté si el trabajo era de acompañante terapéutico, de adulto mayor o de niños, a lo que me contestó que ‘parecía que no estaba interesada’. Luego me aclaró en otro mensaje que era para acompañante de hombres”.



Fue su marido quien la alertó que la estaban contactando para prostitución o que podría tratarse de un caso de trata de personas.

"Yo puse que me ofrecía para limpiar casas o cuidar chicos. Esos fueron los únicos datos que di"



“Por este motivo, me decidí a publicar esta situación, porque puede haber alguna red o algo similar, y hay muchas chicas que dejan sus datos y puede ser peligroso”, expresó Luján.