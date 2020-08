El 22 de agosto de 2011 Candela Sol Rodríguez esperaba en la vereda de su casa de Villa Tesei, partido de Hurlingham a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts. Eso fue lo último que su mamá, Carola Labrador, supo de ella.

Tras hacer la denuncia, Carola encabezó una marcha para pedir por la aparición. "Estoy segura que me está mirando. Y las personas que la tienen me están mirando. Saben quién soy yo y que la voy a encontrar", dijo a la prensa que comenzó a darle gran cobertura al caso

Desde el ministerio de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal se ofreció una recompensa de 100.000 pesos para quien aportara datos. La foto de Candela y de la desesperación de Carola estaba en todos los medios de comunicación.

“Los que la tienen saben que se les acabó el tiempo. Muchachos, devuélvanla. Tienen la manzana rodeada", dijo Carola ante todos los micrófonos, era ya el 27 de agosto. Se sabía que el papá de Candela estaba preso y esta frase de la mamá comenzó a ser a analizada en los programas de televisión.

Al día siguiente la tía de Candela, Betiana Labrador recibió un llamado que la Justicia atribuyó al imputado Leonardo Jara (37): "Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. ¡Jamás la van a encontrar! Te lo aseguro yo, hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no la va a ver nunca más... Que le pregunten al marido dónde dejó la guita."

"Ya falta poco Cande. Ya estoy, ya llego. ¡Te amo hija! No van a poder con nosotras", dijo Carola en la siguiente marcha. Pero el 31 de agosto el cuerpo asfixiado y dentro de una bolsa de basura apareció al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a unas 30 cuadras de su casa.

Encuentran el cuerpo de Candela

El gobernador bonaerense Daniel Scioli y su ministro Ricardo Casal estuvieron presentes en el lugar del hallazgo cuando la madre de la niña reconoció el cadáver. "¡Me mataron a mi hija!", gritaba desgarrada Carola. Todo quedaba registrado en audio y video. Al día siguiente la policía allanó la cas. en la calle Kiernan 992 de Villa Tesei, donde los peritos aparentemente hallaron ADN de la víctima en un vaso.

Detuvieron a la dueña de la vivienda, la depiladora Gladys Cabrera (45) y su esposo, el carpintero Néstor Altamirano (58). A partir de los dichos de un testigo de identidad reservada, detuvieron a Hugo Bermúdez (56) como presunto autor material del crimen, ya era el 11 de septiembre. Luego detuvieron al albañil Alberto Espíndola (36), quien posteriormente denunció apremios por parte de los policías. Después tuvieron al fletero Guillermo López (35) y al verdulero Fabián Gómez (43) como "partícipes necesarios": las sospechas eran que habían participado de la captura de la niña.

El 25 de septiembre con la hipótesis de que el crimen se trataba de una venganza contra Alfredo Rodríguez, preso por piratería del asfalto. se detuvo a Héctor "Topo" Moreyra (49) como supuesto autor intelectual del secuestro y crimen.

Violación, la única palabra posible

El crimen seguía siendo parte de la agenda mediática. pero la mirada se posaba sobre la familia a la que se cuestionaba y aunque los periodistas especializados en policiales jamás lo dijeron, hubo otros que hicieron referencia a que la autopsia había arrojado una supuesta actividad sexual de la niña. De ser así, la única palabra posible era violación, sin embargo no era lo que se decía. Se cuestionaba a la madre, se la señalaba por supuestos delitos en los que hacía participar a su hija, nunca hubo prueba de ellos. Y hasta se habló de las poses de la nena en las fotos.

El 10 d. octubre se dictó la prisión preventiva de Bermúdez, Cabrera, Altamirano, Moreyra, Espíndola, López y Gómez; y ordenó la captura de Jara, quien fue detenido nueve días después.

El Senado bonaerense creó la "Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Crimen de Candela Sol Rodríguez" el 8 de marzo de 2012 por dudas que había con respecto a la búsqueda de la niña yla investigación del crimen.

El 17 de abril la sala III de la Cámara de Apelaciones de Morón decretó la nulidad parcial del proceso y ordenó liberar a todos los detenidos Se separó al juez, al fiscal y a la policía bonaerense de la investigación. Pero en noviembr. Bermúdez y Jara volvieron a quedar detenidos por "privación ilegal de la libertad seguida de muerte".

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolvió a partir de la conclusiones de la Comisión Especial iniciar un "jury" al juez Meade, el fiscal Tavolaro y al fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate.

En marzo de 2014 el fiscal Ferrario pidió que Bermúdez y Jara vayan a juicio oral junto a Gómez, Altamirano y Cabrera. El juez Robles convalidó el requerimiento sólo para los primeros tres.

El 6 de febrero de 2017 comenzó el juicio a Bermúdez, Jara y Gómez ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón. Carola declaró que la policía bonaerense encubrió el crimen de su hija. El padre de la víctima dijo desconocer por qué había ocurrido el crimen. Bermúdez y Jara aseguraron ser inocentes. Miguel "Mameluco" Villalba, condenado a 23 años de prisión por liderar una banda narco, declaró que a Candela la secuestraron con fines extorsivos y que a sus captores "se les fue la mano".

¿Cómo falló la justicia?

Video: Producción Fedra Abagianos. @TrinityFlux

El 20 de julio el Tribuna. condenó a prisión perpetua a Hugo Bermúdez y Leonardo Jara por el secuestro y asesinato de Candela. A Fabián Gómez, lo consideraron “partícipe secundario del secuestro” y lo condenaron a cuatro años de prisión domiciliaria.

Sostuvieron que el móvil de la privación ilegal de la niña fue un “ajuste de cuentas contra el padre (de Candela), por algún ilícito que este cometiera”-

Por el caso Candela habrá un segundo juicio, que se supone que será el año que viene, en el que serán juzgados como “partícipes necesarios” del crimen de la niña Miguel Angel “Mameluco” Villalba (56), el ex policía bonaerense Sergio Chazarreta (52); Héctor “El Topo” Moreyra (50); y el carpintero Néstor Altamirano (59). Tres altos jefes policiales del momento fueron indagados por “encubrimiento agravado. aunque luego fueron sobreseídos.

Candela tenía dos hermanos que acompañaron a su mamá en el largo camino de la búsqueda de justicia. Y de no transformar a la víctima en una especie de culpabl. por lo que le hicieron. Lamentablemente después de Candela hubo muchas más. Ojala que llegue el día que se pueda decir nunca más.