“La verdad es que es lamentablemente que el imputado diga que está en bancarrota. Estamos esperando que se haga Justicia y él llora miseria. Entonces que tenemos que decir las victimas a las que nos dejó sin trabajo y sin posibilidad de obtenerlo”, expresa a Cronica.com.ar Fernanda Meneses una de las denunciantes de Fabián Gianola, quien pidió que se aparte a las nuevas abogadas del acusado.

Alejandro Cipolla, el abogado que representa a Meneses solicitó que "se remueva del cargo de defensora del imputado a la Dra. Evelyn Gabriela Andriozzi" porque "carece de matricula emitida por el CPACF (Colegio Público de Abogados de Capital Federal)".

Por otra parte de las declaraciones públicas de las abogadas en relación a la situación que vive Gianola por las denuncias en su contra, entre ellas que su hijo le pagó el alquiler de su casa, generó la respuesta de la actriz.

“Si hay algo que tiene que quedar claro es que no queremos su dinero, queremos Justicia.Que trabaje de otra cosa como hicimos nosotras. Es una estrategia impresentable de las letradas, si son mujeres madres, tendrían que pensar que esto no está bueno”, sostiene Meneses. Gianola mandó una carta documento a la Asociación Argentina de Actores tras ser suspendido por las denuncias de abuso en su contra.

“Soy actriz desde hace 30 años pregunten en la Asociación si alguien tiene algo para decir de mi, no. Pregunten por él, van a ver que sí. Ahora llorar y decir que le pagaron el alquiler. Si les muestro la cantidad de perjuicios que tuve por haber denunciado se quedarían con la boca abierta”, afirma Fernanda.

“Ponete a hacer algo, a mi no se me cayeron los anillos. Lamento que esto se difunda de esta manera, nosotros no queremos su dinero, yo particularmente no lo quiero. Pero sí que trabaje de otra cosa para que yo pueda trabajar en paz”, concluye la actriz.