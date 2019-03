La Policía de la Ciudad capturó a dos de los brutales atacantes del Gran Rabino de la AMIA. Fueron identificados tras intensas tareas realizadas con las cámaras de seguridad y se encontró uno de los vehículos utilizados para la agresión. Ambos detenidos lideraban una banda que realizaba escruches en la zona de Once.



Luego del violento asalto que sufriera el Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina ( AMIA), Gabriel Davidovich, en la madrugada del 27 de febrero pasado en su vivienda ubicada en la zona de Once, efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron una intensa investigación donde a través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se pudo demostrar que el ataque había sido planificado y apoyado con una importante logística.



"Tenemos dos detenidos y a la banda identificada, es un gran trabajo de la policía de la Ciudad. Es nuestro objetivo que cada acción tenga una consecuencia y poner a los delincuentes a disposición de la Justicia", sostuvo el vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli.



Al grito de "sabemos que sos el Rabino de la AMIA" los delincuentes golpearon brutalmente al religioso provocándole múltiples fracturas en sus costillas, que determinaron su internación. Además lo despojaron de una importante suma de dinero, joyas y alhajas.



Los efectos del ataque traspasaron las fronteras y llegaron hasta Israel donde el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, y el presidente Mauricio Macri enviaron un mensaje de repudio y pronta recuperación.



Realizada una minuciosa inspección en todas las aperturas de la vivienda se logró extraer una huella en una ventana del patio. De esta manera se pudo identificar el lugar por donde podrían haber entrado o salido los delincuentes. Así es que se revisaron la totalidad de las cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas, pudiéndose observar a varias personas, de entre 25 y 30 años de edad y vestidas de color oscuro, portando algunas sogas y guantes. También se pudo observar los tres vehículos en los que se movilizaban.



Luego de analizar los domos de la zona de influencia con filtros y programas de resolución de imágenes , se logró establecer que las patentes de los rodados usados por los delincuentes pertenecerían a un vehículo particular marca Honda modelo CRV, un Volkswagen Gol de color gris, en tanto que el restante no se pudo identificar con precisión pero correspondería a un Audi A4.



Con todos los datos obtenidos se pudo identificar a Coco, El Chino y Pistola quienes, además de ser los autores materiales de la brutal agresión, serían los líderes de una banda dedicada al "escruche" (ingreso a viviendas sin moradores) y "robaruedas" en la zona, y que tendrían como punto de encuentro una plaza del barrio de Monserrat.



Con las órdenes respectivas se pudo detener a dos de los imputados, lográndose secuestrar pertenencias del rabino, 200.000 pesos en efectivo, gran cantidad de joyas, un sombrero típico de la religión judía, un revolver con municiones calibre 38 milímetros y drogas.