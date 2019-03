Una joven de 20 años fue salvajemente asesinada a golpes y ahorcada, y su cadáver fue hallado en un yerbal de la localidad misionera de San Vicente. Por el sangriento caso fue detenido un muchacho de 21, ex pareja de la víctima, que se había ido a participar de un encuentro de vehículos 4x4 en Brasil.

Fiorella Itatí Aghem estaba desaparecida de su hogar del barrio Esso desde el jueves pasado a las 21. La denuncia fue realizada por su madre, Mercedes Pereyra, quien había asegurado al diario El Territorio que “Yo no duermo ni como desde el viernes, estamos destrozados. Quiero a mi hija ya. Nunca nos pasó algo así y ya no sabemos qué hacer”.

Fiorella tenía 20 años.

Según las primeras informaciones publicada por el sitio Misiones On Line, el cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en una chacra cerca del ex kilómetro 50 de la Ruta Nacional 14. Los familiares de Fiorella sospechaban del ex novio, Leopoldo Borovski, de 21 años, que había sido denunciado en varias oportunidades por la joven por hechos de violencia.

Por ese motivo, la policía realizó un amplio rastrillaje en dos lotes pertenecientes a la familia de la ex pareja, con la colaboración de la Brigada de Canes de la Policía de Misiones y con presencia judicial. De acuerdo a lo que indicó el sitio San Vicente Informa, en total hubo 80 policías en dichas áreas. También se hizo un allanamiento en la calle Leandro N. Alem 149 de la localidad de San Vicente donde se incautaron dos camionetas Ford Ranger y un Peugeot 206. En uno de los utilitarios, los pesquisas hallaron restos de sangre.

Cerca de las 12:30 de este lunes un hombre se encontraba pulverizando una plantación de yerba mate en una zona conocida como "La Ripiera", a unos 4.000 metros de la ruta nacional nacional 14, a la altura del kilómetro 969. Allí encontró el cuerpo de una joven sin vida e informó a las autoridades, y rápidamente se trasladó el juez Gerardo Casco del Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente con una comisión policial.

El lugar donde fue encontrada Fiorella (Cortesía San Vicente Informa).

Las autoridades constataron la identidad de Fiorella, que estaba vestida con la ropa que tenía el día que desapareció y en posición cúbito dorsal. A la altura del cuello tenía un cable signos de ahorcamiento, también notaron que el rostro se encontraba completamente desfigurado.

Por el hecho está detenido la ex pareja de la muchacha, quien apenas regresó de Brasil este lunes por la mañana fue aprehendido en El Soberbio. Según informaron medios locales, el pibe confesó la autoría del asesinato.

Marcha en pedido de justicia

Familiares y amigos de Fiorella convocaron a una marcha que se realizará el próximo viernes, 8 de marzo, en el marco del día de la Mujer. La movilización, tendrá como fin pedir justicia por lo que le sucedió a la chica de 20 años, bajo la consigna "Hoy le pasó a ella, mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotras". La convocatoria es para las 18, en la Casa de la Cultura de San Vicente.