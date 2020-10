El policía Luis Chocobar, quien es juzgado por haber matado en 2017 a uno de los ladrones que asaltaron y apuñalaron a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca, declaró este miércoles ante el Tribunal que cumplió con su "deber" y con los "reglamentos de capacitación de tiro", según uno de sus abogados, Fernando Soto.



"Le preguntaron por sus condiciones personales, la querella quiso avanzar sobre la cuestión de la capacitación y nosotros dijimos que no lo va a responder por ahora, porque queremos escuchar a los testigos y a los peritos", aseguró el representante del efectivo, tras finalizar esta tarde la tercera audiencia del debate oral ante el Tribunal Oral de Menores 2 (TOM).



Según Soto, "en la etapa de instrucción no se hizo prueba sobre la capacitación y el fiscal lo acusó por eso, ya que dijo que había disparado con una sola mano y que había sido descuidado".



"Nosotros queremos probar que hay manuales y reglamentos de capacitación pero no es una cuestión personal, es una cuestión del hecho, y le aconsejamos que no declare sobre eso por ahora", precisó el abogado.

.



El policía no respondió preguntas de las partes y solo declaró ante el TOM 2 que cumplió con su "deber y con los reglamentos de capacitación de tiro", tras lo cual, el abogado que representa a la familia del asaltante fallecido dijo que eso no era una declaración.



Sin embargo, el TOM 2 lo convalidó como tal y aclaró que puede ampliarla cuando crea oportuno durante el desarrollo del debate oral, de acuerdo al abogado Soto.



En tanto, el joven que por entonces tenía 17 años y llegó acusado de haber cometido el asalto al fotógrafo estadounidense junto al cómplice fallecido, Juan Pablo Kukoc (18), se negó a declarar y sólo brindó sus datos personales.



Los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete pasaron a un cuarto intermedio para el próximo miércoles, a las 11, con el testimonio de Ivonne Kukoc, madre del asaltante muerto.

.



El miércoles pasado, el Tribunal rechazó un planteo de la defensa de Chocobar de suspender el debate y pasó a un cuarto intermedio para hoy, con las indagatorias del policía y del otro imputado del juicio.



El debate comenzó el 9 de este mes, cuando Soto formuló un planteo para intentar suspenderlo a partir de un nuevo recurso que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en el que, una vez más, insistió en que el juicio se haga por jurados, algo que ya le fue rechazado en otras instancias.



Para la defensa, Chocobar tenía el derecho constitucional de ser sometido a un jurado popular, aunque como el juicio por jurados está contemplado en varias provincias del país, pero no para las causas que tramitan en el fuero penal la Justicia Nacional, como esta, los integrantes del TOM 2 volvieron a rechazar el planteo.

.



Fuentes que estuvieron en la audiencia de la semana pasada informaron que el Tribunal también anunció que realizará en los próximos días una inspección ocular en el sitio de La Boca donde ocurrieron los hechos.



Chocobar llegó al juicio libre con una doble acusación, ya que la fiscalía le imputa el "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber" de Kukoc, que prevé una pena máxima de 5 años de prisión; mientras que la querella de la familia del joven fallecido lo acusa por "homicidio agravado", que contempla la prisión perpetua.



Además está acusado en este debate el cómplice de Kukoc, a quien se le atribuye la "tentativa de homicidio criminis causa" del turista asaltado y apuñalado, el fotógrafo estadounidense Frank Wolek y quien será indagado próximamente.



El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2017, cuando Wolek caminaba por La Boca y, poco antes de llegar a la calle Caminito, fue interceptado por dos asaltantes que le robaron su cámara, uno de los cuales lo apuñaló una decena de veces en el pecho y lo dejó gravemente herido.



Tras el ataque, ambos delincuentes salieron corriendo, pero mientras uno logró escaparse, el otro, luego identificado como Kukoc, fue interceptado a tres cuadras por dos transeúntes que habían visto el ataque.



Instantes después, llegó al lugar Chocobar, efectivo de la Policía Local de Avellaneda, quien se identificó y, según declaró luego, le pidió que se detenga, tras lo cual efectuó disparos, dos de los cuales alcanzaron a Kukoc en el muslo izquierdo y el mortal, en la zona de la baja espalda.



Un peritaje realizado por expertos de la Policía Federal reveló que la bala que disparó Chocobar y mató al ladrón ingresando por la espalda, primero rebotó en el asfalto, lo que para su defensa demuestra que no apuntó a matar, sino a las piernas.