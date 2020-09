@soywarriorr

“En estos tiempos de encierro y de atención limitada en los bancos y entidades públicas, aumentaron notablemente los casos de estafas telefónicas y virtuales. Apelando a la sensibilidad social actual y al posible desconocimiento de las víctimas, grandes bandas delictivas operan a través de redes sociales y de llamadas telefónicas supuestamente provenientes de sitios confiables” , analizó el especialista en Seguridad, Martín Duran en diálogo con crónica.com.ar, que además confirmó: “En algunas ocasiones, se comunican con informaciones precisas obtenidas a partir del tráfico ilegal de datos y en otras son engañados al azar, orientando al interlocutor a revelar, por ejemplo, su usuario y contraseña” .

Es que en este contexto de aislamiento y de migración masiva al trabajo remoto, el aumento de ciertos tipos de ataques, como el "phishing" -engaños para descargar programas maliciosos y el ransomware, que es "un secuestro de datos" -, están a la orden del día. “Un método de los denuncias es a través del envío de un correo con los logotipos de algún banco y de la tarjeta de crédito o de débito más usados, informando sobre un supuesto y necesario cambio de contraseña en la cuenta bancaria. Se explica en el encabezado, que debido a los protocolos de seguridad durante la pandemia de Covid-19 se procederá a facilitar los trámites de manera remota. De esta forma, se invita con un simple clic a entrar a un enlace donde se deberá completar los datos personales, incluidos las contraseñas. Por lo tanto, sin que nadie se mueva incluso de su casa, acceden de manera inmediata al saldo existente, transfiriendo inmediatamente el dinero a otras cuentas ”.

Pero el amplio abanico de engaños no termina allí. “Otro muy común es aquel en que una empresa ofrece créditos inmediatos a través de una telefónica- alertó el especialista-, o comunicando ser el feliz ganador de un teléfono celular o de otro bien de valor, llevando a quien cree que es real y en un tono muy amable a completar la planilla oa dirigirse inmediatamente a un cajero automático para terminar la operación. Una vez que los datos personales viajaron por la red hasta los delincuentes ya no hay manera de volver atrás, y el banco del que el usuario es titular no puede responder por el delito ajeno a la entidad ” .

En apariencia simple, la “solución” preventiva a los robos y estafas está - literalmente- a la mano de cualquiera: “La recomendación es desestimar siempre estos mails o llamadas de procedencia y métodos dudosos. No dar jamás ningún tipo de información personal, familiar ni bancaria. Las claves nunca deben ser reveladas, ni siquiera ante el personal bancario. Ante cualquier duda, llamar inmediatamente al banco o entidad pública correspondiente para hablar con un operador o consultar en la página web oficial del mismo” , dijo Duran.

Ahora bien, si el daño está hecho, existen varios sitios donde denunciarlo. Por un lado, se puede realizar una presentación ante la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina a los telefónos 4800-1120 / 4370-5899, o en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) al 5071-0040. Además, en CABA existe la fiscalía criminal y federal para el resto del país.