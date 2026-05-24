Banda cripto: 3 nuevos detenidos tras 10 allanamientos en una causa por estafas

La Policía de la Ciudad detuvo a tres hombres acusados de integrar una organización dedicada a estafas con criptomonedas y falsas inversiones financieras, tras diez allanamientos simultáneos en Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

Durante los operativos, 19 personas fueron identificadas en total. Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.

La investigación se originó en 2023 a raíz de la denuncia de una mujer de Puerto Madryn, Chubut, quien aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos en una supuesta plataforma financiera.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, durante el primer mes recibió aparentes ganancias; luego perdió contacto con los responsables y nunca recuperó el dinero.

Gran cantidad de dinero en efectivo incautado en poder de la banda durante los primeros allanamientos.



La segunda fase del operativo





Estos allanamientos son la segunda etapa de una investigación que en abril permitió desarticular la estructura principal de la banda.

Los miembros de la organización delictiva son integrantes de dos familias.

Los primeros acusados tras las rejas cayeron durante 21 operativos en los que se secuestraron más de 250.000 dólares entre efectivo y activos digitales, vehículos y dispositivos electrónicos. Ocho personas habían sido imputadas en esa primera etapa.

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