Se llama Alejandro, es santafesino y este domingo en la madrugada vivió momentos de horror cuando fue agredido por patovicas en el boliche Club del Lago, en la ciudad de Santo Tomé. Era la primera vez que el pibe salía a bailar y terminó todo golpeado e inconsciente.

Fue su hermana Camila quien publicó el caso en su cuenta de Facebook para que no le pase a nadie más. "Quiero hacer público este caso de violencia que sufrió mi hermano esta madrugada a las 4.16, en 'Club del Lago' por 5 patovicas, le dieron patadas, puñetazos por todos lados, lo dejaron tirado boca abajo en un descampado, era la primera vez que mi hermano salía a un boliche, le hicieron abandono de persona", aseguró la chica.

"No dejaban a sus amigos salir del boliche para reconocer a mi hermano, su amiga llamó al 107 y les dijeron que no era su zona, que el boliche tenía que tener una ambulancia en la puerta (cosa que no había); esto no puede quedar así. Por favor compartan gente que todos sepan, hoy es mi hermano, esto puede pasarle a cualquiera, a tu hijo, tío, hermano", advirtió Camila.

Fue a bailar por primera vez y terminó salvajemente golpeado

Alejandro brindó una entrevista a un programa radial local en el que contó todo lo que sucedió aquella noche. "Había ido a comprar un trago y se ve que me había confundido de vaso, agarré el vaso de una chica y empezó a gritarme. Empezamos a discutir y luego de que me voy, me agarran dos patovicas de atrás, uno me pega y después se sumaron al menos dos más”, comenzó.

Al parecer, producto de los golpes, se desmayó. “Cuando me tiraron al piso me molieron a golpes. Habré quedado inconsciente porque cuando parpadeé ya estaba afuera y quedé desorientado. No me acordaba lo que me había pasado”, relató a Todo en Uno.

Por otra parte, su mamá dijo que fue una amiga de su hijo quien la llamó para contarle lo que sucedió. “A las 4.30 de la mañana me llama la amiga de él, que fue la que lo asistió en todo. Si no fuera por ella le hubieran seguido pegando. Lo que más o menos me contó la chica es que lo tiraron a la calle como un perro, como basura me lo dejaron tirado boca abajo”, detalló.

Así dejaron a Alejandro, el chico golpeado por patovicas en Santa Fe (Gentileza El Ciudadano).

Finalmente, los jóvenes decidieron trasladar a su amigo en un auto particular para que recibiera atención médica. “Me dijeron que lo tuvieron que trasladar en un auto personal porque el 107 hizo abandono de persona. Ellos llamaron al 107 y le informaron que el boliche se tenía que hacer cargo de la ambulancia, una ambulancia que seguramente asiste a todos los boliches de la zona, pero que brillaba por su ausencia. La cuestión es que ellos hicieron abandono de persona", sentenció la mamá.