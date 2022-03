Este viernes la mediática Cinthía Fernández denunció penalmente al conductor Ulises Jaitt por desobedicencia a la medida cautelar que ordenó la Justicia. A su vez también solicitó un pedido de detención.

En diálogo con cronica.com.ar, Roberto Castillo, abogado de Fernández, expresó que este viernes por la mañana el denunciado publicó un tweet mediante el que habría hecho referencia a la mediática, a quien no puede referirse porque tiene una medida cautelar que no puede hablar de Cinthia Fernández. Aunque Jaitt no la nombró explícitamente, Castillo puntualizó que lo hace para "desequilibrarla emocionalmente", debido a que Cinthía Fernández y Ulises Jaitt se encuentran próximos a ir a un juicio oral.

"Él (Jaitt) la intenta desequilibrar emocionalmente, continúa con el hostigamiento y no cesa su conducta", sostuvo Castillo a este medio, es por eso que junto a su defendida solicitaron ante la Justicia el pedido de detención.

"Tratan de desestabilizar emocionalmente y psíquicamente a Cinthía Fernández", manifestó el letrado.

Al ser consultado por el estado anímico que enfrenta Cinthía debido al conflicto judicial, su representante legal, expresó: "Cinthía está perturbada porque a pesar que ella no habla de él, él sigue con la intención evidente de perturbarla, entonces ella como persona y mujer se ve desequilibrada. Es una chica que sufre perturbaciones diarias en su vida. Este es un factor que la conmueve".