Siete autos destrozados y un motociclista muerto fue el saldo que dejó un choque múltiple que habría originado el conductor de 18 años de un Jeep que circulaba a 200 kilómetros por hora, en la provincia de Córdoba, quien quedó detenido, luego de un intento frustrado por darse a la fuga.

El accidente vial fatal tuvo lugar el martes la esquina de Julián de Cortazar y Toledo, del barrio cordobés General Bustos.

Uno de los autos destruidos (Gentileza Cba24.com.ar).

La Policía espera el resultado de las pericias para determinar la responsabilidad del hecho que terminó con la muerte de un motoclista.

En ese marco, los vecinos que fueron testigos del choque fatal sostuvieron que "el velocímetro del Jeep quedó clavado en 200 kilómetros por hora", según consignó el medio local Canal 10.

.

La víctima fatal fue identificada como Gonzalo Uliana de 29 años que manejaba una moto Honda Titán y salió despedido 80 metros, como conscuencia del impacto. En tanto, el conductor de la camioneta Grand Cherokee que habría desatado la tragedia, Franco Nicolás Cabrera Guevara, fue imputado por el choque, quedó detenido y a disposición de la Fiscalía a cargo.

En la vereda los siete autos que estaban estacionados y que fueron embestidos quedaron destruidos, con las chapas abolladas por el choque múltiple.

El comisario mayor Rubén Distefano, en una entrevista por Canal 10 contó que "el conductor del Jeep intentó escapar a pie y fue detenido por los vecinos después de correrlo una cuadra".

No obstante, hasta el momento las circunstancias que originaron la tragedia en barrio General Bustos son materia de investigación.

Así quedó otro de los autos dañados por el choque múltiple (Gentileza Cba24.com.ar).

El dolor de la exesposa de la víctima fatal:

“No encuentro las palabras para decirle que su papá ya no está más”, relató la ex pareja de Gonzalo Uliana y mamá de su hijo de 11 años, en diálogo con "El Show del Lagarto".

.

“Le arrebataron la vida”, lamentó con dolor. No obstante, ante la hipótesis de que podría tratarse de un ajuste narco, la mujer sentenció: “No hubo ningún ajuste de cuentas, no hubo ningún conflicto narco y no hubo ninguna persecución”.

En ese contexto, familiares de la víctima exigieron justicia y pidieron que “limpien el nombre de Gonzalo”.

“No quiero que mi hijo se quede con una imagen del padre que no era”, concluyó.