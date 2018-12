El Tribunal Oral en los Criminal 6 de Morón condenó este viernes por unanimidad a 27 años de prisión a un ayudante de cocina del jardín de infantes del colegio Alberdi de la localidad de Castelar por "abuso sexual gravemente ultrajante" a tres alumnos de 4 y 5 años, en relación a los hechos ocurridos en 2014.



José Luis Silvero, quien estuvo presente en la lectura del fallo, fue condenado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, cometido contra menores de trece años de edad reiterado en siete oportunidades, todos en concurso real entre sí, con corrupción de menores agravada”, dictado por el tribunal integrado por los jueces Alejandro Rodríguez Rey, Daniel Leppen y Pedro Rodríguez.



Además, los magistrados ordenaron extraer testimonios del juicio para que se investigue posibles delitos cometidos por algunas maestras del colegio.



La audiencia de lectura del veredicto fue presenciada por los familiares de los tres alumnos que declararon mediante cámara Gesell, quienes escucharon respetuosamente el fallo y una vez que salieron del tribunal descargaron con llantos todo su dolor.



Pese a la dura condena, el acusado no tuvo ninguna actitud frente al tribunal y se retiró en silencio para encontrarse en una sala contigua con su esposa, quien sufrió un desmayo, y dos de sus hijas.



El tribunal acordó una pena de 27 años pese a que la fiscal de juicio Carolina Rodríguez y las partes querellantes, incluido el colegio como particular damnificado, habían pedido 30 años de prisión, pero hoy no se conocieron los fundamentos como para saber el motivo por el cual bajaron la expectativa de la condena.



"El fallo es ejemplificador y la condena es adecuada y correcta teniendo en cuanta la falta de antecedentes del acusado, entiendo que se hizo justicia y así lo considera mi cliente, que eso es lo mas importante", afirmó Adríán Corbella, el abogado de otros de los querellantes que prefirieron no hablar para que sus hijos no sean identificados.



Al respecto, el abogado de otra de las querellas, Néstor Laggiard, afirmó que el fallo "es el 90 por ciento de lo que habíamos solicitado, le dieron 27 años y estamos satisfechos, sobre todo porque también el tribunal hizo lugar al pedido para que se abra una investigación respecto de las maestras y algún directivo".



"Vamos por las maestras porque al menos hubo connivencia, y si hay connivencia hay participé necesario y deben estar en la justicia", agregó el letrado.



Asimismo, el abogado Hernán Bolinaga aseguró estar "conforme" con la condena, dijo que este fallo

"aplaca un poco el dolor de los padres después de tanto sufrimiento" y expresó que "los 27 años de prisión son un muy buen fallo, gracias al excelente trabajo del tribunal y de la fiscalía de juicio".



Sin embargo, los familiares de Silvero expresaron verbalmente su enojo contra el Colegio y los padres de los alumnos, explicaron que "en este juicio no se buscó la verdad" y que "hay cosas que no se contaron y pruebas que dejaron de lado".



"Esperamos que cuando se investiguen a las maestras salga a la luz lo que realmente ocurrió, mi marido siempre fue querido por los chicos y no sería capaz de algo asi", dijo Sandra, la esposa de Silvero.



El juicio comenzó el viernes 16 de noviembre, casi cuatro años después de la detención de Silvero, y en su curso se conocieron los testimonios de padres de al menos once alumnos de 4 y 5 años que relataron conductas raras de los niños coincidentes con los supuestos abusos que vivían dentro de la institución educativa.



La jornada más importante fue el miércoles 21 de noviembre, cuando se le mostró al tribunal los resultados de las cámara Gesell realizada a los menores, y lo que ocurría cuando el ayudante de cocina se quedaba a solas con ellos.



El caso se conoció el 23 de noviembre de 2014 cuando un grupo de padres reclamó a las autoridades del colegio tras realizar varias denuncias contra el cocinero, que, al parecer, aprovechaba para abusar de los nenes mientras almorzaban, antes de entrar al doble turno en el que cursan las materias en inglés.