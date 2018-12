Un joven fue detenido este sábado a la mañana luego de que se viralizara un video donde se lo ve que cuelga a una perra de un árbol y la golpea con un palo hasta matarla. El aberrante episodio ocurrió hace unos días en la localidad de Brea Pozo, en el departamento San Martín, en Santiago del Estero.

El asesino del animal cometió el brutal acto delante de unos niños. Uno de ellos lo grabó con su celular y luego las imágenes comenzaron a viralizarse, causando repudio e indignación, según publica Diario Panorama.

En un audio de WhatsApp que trascendió, el autor confiesa el despiadado crimen: "Yo la he matado. No me dejaba dormir. Toda la noche alzada la perra esa. Hoy he ido, la he colgado y la he matado".

La Policía y la Justicia tomaron cartas en el asunto y esta mañana la jueza Cecilia Vittarordenó que se allanara el domicilio del cruel sujeto. Los efectivos fueron hasta allí, pero había escapado.

Finalmente, lo detuvieron en una zona montuosa alrededor de las 9, informó a Diario Panorama la fiscal Carla León.

El joven fue identificado como Pablo Daniel Silva, de 22 años. Fue trasladado a la Comisaría N° 27 de Loreto, donde permanece alojado acusado de violación a la Ley 14.346, que condena los malos tratos o actos de crueldad hacia los animales.