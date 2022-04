"El de 14 marzo aparece sin vida el cuerpo de mí hermana Deborah Enriquez de 36 años. Su pareja en ese momento José Walter Ahumada se desempeña la función pública de Jefe de bomberos y Jefe de Defensa Civil. Él dijo que encuentra su cuerpo atado al cuello, después que se levanta de su siesta a las 13:30 horas", dice a Cronica.com.ar Carolina Enriquez, hermana de la víctima de 36 años y madre de tres hijos. Todo sucedió en la ciudad de Frías, Provincia de Santiago del Estero.

La primera carátula fue suicidio. "Con nuestro abogados pedimos el cambio y ahora es Información sumaria tendiente a esclarecer el Homicidio. Queremos que se investigue como femicidio" afirma la hermana.

"Para los fiscales todo el antecedente previo de violencia hacia sus parejas anteriores, su propia hija e incluso el hijo mayor de mí hermana de su antigua pareja no son pruebas suficientes para investigar cómo femicidio su muerte", sostiene Carolina y agrega: "como querellantes solicitamos pedido de detención y ni siquiera le respondieron al abogado".

Deborah tenía un de 16 años de su pareja anterior, y con Ahumada dos hijos de 3 y 6 años.

"Lo único positivo que logramos fue la custodia de los pequeños. El padre cuando solicitamos la segunda autopsia se fue de la ciudad y dejo abandonado a los pequeños, al cuidado de una joven de 24 años, hija de su anterior matrimonio", dice la tía de los chicos y agrega que no se puede acercar a ellos porque hay una restricción de acercamiento.

Cuando recuerda a Deborah dice: "era una mujer alegre, que le gustaba arreglarse. Vivía para sus hijos, fue mamá joven de su hijo mayor de 16 años. Después de unos años conoci. Ahumada y comenzó a cambiar su forma de vestir, ya no se arreglaba, usaba ropa grande, en su mayoría remera de Bomberos, cuando le preguntábamos porque se vestía así decía que Ahumada le consiguió trabajo de bombero, nunca se supo si era real ya que ella solicitaba constantemente ayuda económica a la familia".

La ex mujer lo había denunciado. Deborah no la había hecho, pero los vecinos declararon que la tenía amenzada. La familia reclama que se investigue su muerte como femicidio, que no se pierdan las pruebas y que se tengan en cuenta sus antecedentes.