Es época de vacaciones y a quienes tienen la oportunidad de irse se les presenta la preocupación de dejar la casa sola, por temor a que delincuentes les desvalijen las viviendas. No todos pueden contar con sistemas de alarmas o servicios de seguridad por sus costos. Pero hay cosas que se pueden hacer y no implican dinero. A veces hay algún familiar o amigo que se puede quedar esos días, pero, si no, hay algunas medidas de prevención que se pueden tomar. La primera es no subir a las redes sociales que uno está en la playa, en la montaña o en una quinta.

"Las rutinas de autopreservación comienzan antes de dejar la casa. Se debe ejecutar el principio de prevención tratando de disimular nuestra ausencia; en lo posible, con alguien de confianza que cada dos días idealmente pase y aunque sea tenga llaves del acceso primario (jardín o cochera abierta) para verificar la inexistencia de marcas u objetos extraños como hilos en portones o marcas disimuladas en cordones con vista a la calzada o folletos", dice a Crónica el licenciado en Seguridad Luis Vicat.

Estrategias

"Si hay patios interiores con vista desde la vereda o terrazas, dejar ropa u objetos a la vista. La ropa debe cambiarse cada dos días por la persona de confianza", sostiene Vicat. Si bien es bueno que la menor cantidad de personas sepan que no se está en la casa, es necesario, en la medida de lo posible, contar con la ayuda de alguien de confianza. Si la relación con los vecinos es buena, hay que avisarles los días que la casa va estar sola para que estén alertas y presentarles a la persona que va a ocuparse de la casa.

"Es conveniente dejar un televisor encendido en un canal de cable que tenga programación 24 horas y alguna luz fría en cocina o pasillo interno", continúa el licenciado.

"Ejercer el principio de discreción, esto es, que la menor cantidad de gente sepa de nuestra salida, adónde y por cuánto tiempo. Lo ideal es no suspender el diario que recogerá el responsable de confianza", explica Vicat, tampoco es bueno que los diarios se acumulen en la puerta, porque es claro mensaje de que no hay nadie.

"Especial cuidado en redes sociales, las fotos deben publicarse a la vuelta y no mientras estamos fuera", sostiene además el experto, quien agrega que "también se puede dejar, si se tiene reja, la persiana un poco abierta para que no dé la sensación de cerrado, pero que tampoco permita ver hacia el interior".

"Toda abertura de más de 40 centímetros debe protegerse con reja sólida y es ideal poseer sistema de alarma propio, con control externo o por lo menos sistema de cuadra segura. Si es posible, tener control con aplicación desde el celular propio o de terceros", sostiene Vicat.

Estas medidas de seguridad tienen costo, las otras son prevenciones sin necesidad de gastar dinero. Con un gasto no muy alto se pueden poner luces con sensores para que se prendan por la noche. Si hubiese algo en la casa de mucho valor, lo recomendable es llevarlo a otro lado donde si esté viviendo la gente.