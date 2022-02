Más dudas que certezas, hay en torno a la desaparición de Betiana Rossi. Es que desde hace 15 días que no se sabe nada acerca del paradero de esta mujer de 38 años, por esta razón nuevos rastrillajes por su búsqueda se pusieron en marcha nuevamente este martes en la localidad bonaerense de Sáenz Peña.

Se prevé que el operativo se extienda alrededor de 16 horas. El mismo se desarrollará en un predio ferroviario que divide las localidades de Sáenz Peña y Villa Raffo, que es el lugar en el que encontraron las pertenencias de Betiana. El procedimiento tiene como objetivo volver a "barrer" la zona, para descartarla definitivamente en caso de no encontrar nada, y así poder enfocarse en la tarea investigativa, es decir, reconstruir los últimos pasos de la mujer antes de su desaparición.

El exhaustivo rastrillaje, el cual se realiza en el predio lindero a las vías del ferrocarril San Martín, es coordinado por la Policía de la Ciudad, con la participación de efectivos de las policías Federal y Bonaerense. Además, el operativo incluye perros para la búsqueda de personas.

No obstante, en las últimas horas lograron abrir el celular de ella, que fue encontrado la semana pasada en el interior de su riñonera junto a su tarjeta Sube, celular, DNI y otros elementos personales. Se espera que el contenido del celular brinde algún tipo de pista o mensaje que lleve al paradero de Betiana.

Mientras siguen los operativos de búsqueda en la zona donde encontraron la riñoñera de la mujer, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de un millón y medio de pesos para quien aporte datos que ayuden a encontrarla. Según se publicó en el Boletín Oficial, las personas que puedan brindar datos sobre la mujer deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas, al teléfono de acceso rápido 134.

Hasta el momento, el caso sigue envuelto en un misterio ya que varios investigadores señalan que el entorno de Betiana no dice la verdad. En tanto, la familia de la mujer sostiene que ella se fue por “motus propio”.

En los últimos días se pudo corroborar que la mujer tiene una deuda de más de 500 mil pesos en una de las tarjetas y que además estaba sin trabajo por lo que le era imposible pagarla. Pese a lo que manifiestan desde la policía, la familia también advirtió desde un principio que ella solía irse de manera repentina y a las horas o pocos días volvía tras una discusión.

“Queremos que vuelva, si pasó algo de lo que dicen los medios, no es un motivo para que se escape tanto tiempo. Me parece raro que no haya dejado ningún tipo de información”, expresó Walter Rossi, quien consideró que Betiana está escondida por la zona de búsqueda.

La mujer fue vista a través de cámaras de seguridad realizando una compra en un supermercado ubicado en la avenida América al 700 en Tres de Febrero entre las 17.19 y las 17.24 del lunes pasado 7 de febrero. Llevaba un pantalón corto color negro, musculosa rosa clara y zapatillas rojas.



Betiana mide 1.71 metros de altura aproximadamente, tiene contextura física delgada, tez trigueña y cabello largo hasta la cintura color castaño.



Además tiene cinco tatuajes. Uno en el brazo derecho con el dibujo de una mujer y una luna, otro en el antebrazo derecho es un mandala, en el brazo izquierdo tiene una frase que dice "En algún lugar podrás encontrar felicidad", mientras que en el costado de la cintura lleva unos tribales y finalmente en la pierna, una pluma que se desdibuja formando aves.



También tiene un lunar de gran tamaño al lado del orificio derecho de la nariz.