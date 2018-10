El policía fue asesinado en Villa Tranquila.

Compañeros y amigos de Leonardo Sarmiento, el policía de 40 años asesinado mientras hacía tareas de inteligencia en Avellaneda, lo despidieron a través de Facebook.

Uno de ellos, manifestó: "Mataron a una excelente persona, gran compañero como pocos. Descansá en paz amigo. Voy a extrañar tus mensajes. Espero que se haga justicia".

Otro de sus allegados escribió: "Querido ángel azul, extiende tus hermosas alas y vuela alto. Dios te espera en sus brazos. Desde allá, ayúdanos a encontrar a tus asesinos. Cuidá a tu familia porque ahora serás un ángel guardián".

Agregó: "Queremos justicia por vos y por tantos compañeros que se fueron a su encuentro por ser simplemente policías. No es un adiós, es un hasta luego. Los policías nunca mueren, cambian su lugar de destino".

En tanto, un colega dijo: "Cada día me invade una gran tristeza de ver como matan a mis compañeros estos delincuentes. Me pregunto si los jueces no están viendo lo que está pasando. Quizás queden libres por ser menores pero un policía mata a un delincuente y va preso. Qué país de Justicia injusta".

El hecho



El hecho ocurrió alrededor de las 13 de este miércoles, en el cruce de las calles Ricardo Gutiérrez y French, a pocas cuadras de Villa Tranquila, en dicha localidad de la zona sur del conurbano.





Fuentes policiales y judiciales informaron que la víctima, identificada como el subteniente Leonardo Sarmiento (40), quien prestaba servicios en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús, estaba de civil junto a una compañera realizando tareas de manera encubierta en el proceso de una causa por abuso sexual.



En ese momento, al menos cinco delincuentes armados los sorprendieron con fines de robo.

Según las fuentes, los asaltantes los amenazaron y a la mujer le sustrajeron su arma reglamentaria, tras lo cual el subteniente Sarmiento recibió un disparo en el tórax cuando quiso impedir el robo.



El efectivo cayó al piso gravemente herido y su compañera, la oficial inspector Magalí Delgado, que resultó ilesa, lo acompañó en un auto particular al hospital Fiorito, donde llegó muerto a raíz de las lesiones sufridas.



El jefe de guardia de ese centro asistencial, Edgardo Di Chiaro, dijo a la prensa que Sarmiento "llegó muerto con una herida en el tórax, en el paraesternal izquierdo, con orificio de entrada y de salida".



"Estamos esperando al médico forense y al perito judicial que son los que van a llevar el cuerpo", dijo el médico, quien agregó que Sarmiento estaba de civil y sin su chaleco antibalas puesto.



En tanto, tras el crimen del efectivo que vivía en la ciudad bonaerense de La Plata, los ladrones huyeron y esta tarde eran buscados por personal de la comisaría 1ra.

Además, los investigadores procuraban encontrar cámaras de seguridad que hayan captado la imagen del momento del ataque y a sus agresores.



Personal de Policía Científica realizó los peritajes correspondientes en la escena del crimen con el objetivo de determinar cómo ocurrió el homicidio y que tipo de armas de fuego fueron utilizadas.



Los voceros añadieron que si bien los policías desarrollaban tareas de inteligencia, la principal hipótesis es que se trató de un robo al voleo.



El hecho es investigado por el fiscal Elbio Laborde, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada en Avellaneda, quien dispuso el traslado del cadáver a la morgue del Departamento Judicial Lomas de Zamora.