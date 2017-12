El concejal habló sobre el violento robo que sufrió.

El concejal de San Martín Hernán Letcher (Unidad Ciudadana), quien fue agredido este miércoles en su casa por un grupo de personas, consideró que el hecho que sufrió tiene un origen "político" más que de "seguridad".



"Estos hechos hablan más de una motivación política que de seguridad", evaluó el edil, en declaraciones formuladas esta mañana a la FM Radio Con Vos.



En este sentido, barajó algunas hipótesis: "Hemos denunciado recurrentemente el delito en San Martín y la connivencia de los poderes públicos, parece que eso incomoda y no es gratuito", puntualizó.



Además, detalló que dirige "un centro de economía que plantea una mirada sobre la situación" y sostuvo que, "tal vez, eso también incomoda".



Letcher, además de concejal, es director del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA). En 2015, fue precandidato a intendente de San Martín y cayó en la interna ante el actual jefe comunal, Gabriel Katopodis.



Letcher resumió que el hecho sucedió el miércoles, a las 22.30, cuando llegó a su casa una persona que lo había llamado "varias veces para que lo ayudara con una gestión a nivel local".



Contó que esa persona entró y salió varias veces de la vivienda, hasta que "entraron varias personas, todas armadas".



"Estaba con mi hijo. Me golpearon la cabeza de un culatazo, me amenazaban con llevárselo a mi hijo. Se encargaron de que supiera que conocían el movimiento de mi casa, de la política, me dijeron 'llamá a tu amigo Lauro (Grande, diputado bonaerense de Unidad Ciudadana)'", relató el concejal.



Tras atarlos con una sábana a él, su hijo y amigos de su hijo, le sustrajeron la computadora, el celular y la billetera.



El ataque contra Letcher generó repudios en distintos sectores. Este viernes mañana, el diputado provincial y uno de los referentes de Cambiemos en San Martín, Daniel Ivoskus, dijo que "lo que les ha pasado a él y a su hijo es lamentable", y afirmó que estuvo "en contacto con Hernán" una vez que trascendió la agresión.



En un comunicado, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (metrodelegados) planteó su postura y señaló que el hecho "es imposible no vincularlo a la escalada de persecución judicial y violencia física sobre distintos referentes de la oposición política que vemos a diario".