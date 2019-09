Uno de los dos detenidos por el femicidio de Anahí Benítez, ocurrido en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora en 2017, fue condenado este viernes a un año de prisión en suspenso por haber manoseado tres meses antes de ese crimen a una mujer que caminaba por el barrio porteño de Retiro, informaron fuentes judiciales.



El fallo alcanzó a Marcelo Villalba (43), quien acordó esa pena en el marco de un juicio abreviado propuesto por la fiscalía y aceptado por su defensa y por la víctima, Katia Jennifer Documet.



Según la resolución del juez Pablo Laufer, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal 2, el fiscal pidió que se condene a Villalba a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por el delito de "abuso sexual simple" y que, previo informe del Cuerpo Médico Forense, se le imponga la obligación de someterse a un tratamiento médico o psicológico por dos años.



También solicitó que en caso de que recupere la libertad en la causa en la que está preso por el crimen de Benítez (16), se disponga la prohibición de acercamiento respecto de Documet.



Villalba expresó su conformidad con la solicitud del fiscal y reconoció la existencia del hecho atribuido en el requerimiento de elevación a juicio. Posteriormente, el juez Laufer homologó el acuerdo entre las partes.



El hecho ocurrió el 20 de abril de 2017, aproximadamente a las 12.30, cuando la mujer, de nacionalidad peruana, caminaba por la calle Carlos Pellegrini al 1200, a pocos metros de la esquina con Juncal, y se le acercó Villalba, quien le tocó la cola.



Documet contó que ella reaccionó "a carterazos" y que todo fue observado por una policía, que persiguió a Villalba cuando trató de escapar hacia la avenida 9 de Julio y logró reducirlo y detenerlo.



La víctima realizó la denuncia y se abrió una causa judicial, pero cuando tres meses después se produjo el femicidio de Benítez, reconoció a uno de los detenidos y dio a conocer su caso a través de las redes sociales.



"Anahí estaría viva si la Justicia hubiese reaccionado adecuadamente ante el aviso", tituló la mujer el texto que escribió en su muro de Facebook, donde criticó a la Justicia por haber dejado a Villalba en libertad tras haberla manoseado en la calle.



La víctima remarcó que ella les advirtió "a la fiscal y al juez" que "una persona que no lograba contener la pulsión en la esquina de Juncal y Carlos Pellegrini, a las 12 del mediodía, delante de todo el mundo, contra una mujer grande ¿qué haría con una niña si se la encuentra sola y de noche? ¡La viola y la mata!".



En ese momento, según indicaron las fuentes, Villalba no tenía antecedentes penales y como el abuso sexual simple es un delito excarcelable, no pudo ser encarcelado.



En tanto, Anahí fue encontrada enterrada y asesinada el 4 de agosto del 2017 en una reserva natural del partido bonaerense de Lomas de Zamora y por el crimen se encuentran detenidos Villalba y Marcos Esteban Bazán, quienes están acusados de los delitos de "privación ilegal de la libertad en concurso real con homicidio triplemente calificado por su comisión mediante alevosía, criminis causa y mediando violencia de género".