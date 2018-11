El ex integrante del cuerpo técnico de la selección femenina juvenil argentina de hockey,, quien está procesado por abuso sexual de una menor, continuará detenido hasta que se realice el juicio oral y público, según determinó la Cámara de Apelaciones de La Plata, informó este una fuente judicial.La medida la adoptó la Sala IV al ratificar la detención y la prisión preventiva que le dictó el juez de Garantíasal ex preparador físico de “Las Leoncitas”, Pablo Oscar Fernández.Los camaristas rechazaron los planteos de nulidad interpuestos por la defensa de Fernández, detenido desde agosto por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante cometido por un encargado de la educación”.En la investigación que llevó adelante el fiscal penal“se dio por acreditado que entre 2005 y 2006, cuando Fernández se desempeñaba como profesor de Hockey del Club Atlético y Progreso de Brandsen, abusó de una menor de 14 años que era su alumna”.Según el expediente, el hombre no sólo abuso de la niña en las instalaciones del club, sino que también la llevó en una oportunidad a su casa en la localidad bonaerense de Brandsen.Para el juez, el imputado “se aprovechaba de su situación de profesor para que la menor no pudiera consentir libremente su accionar”.La denuncia por abuso contra el ex integrante del cuerpo técnico de "Las Leoncitas" y también del equipo masculino "Los Leones" fue radicada hace un año y medio en la fiscalía 6, a cargo de Romero."La víctima es ahora mayor pero los hechos sucedieron cuando era menor. Esto fue en 2005, el señor tenía 39 años y ella 14", explicó, abogada de la joven.