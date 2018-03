La policía bonaerense busca a Néstor Maximiliano Montiel, el sospechoso con antecedentes por delitos sexuales y en libertad condicional que está prófugo por el crimen Nadia Arrieta, la comerciante que fue degollada el jueves en la localidad bonaerense de Villa Tesei, informaron fuentes policiales y judiciales.



"Lo tenemos acorralado, es cuestión de horas que lo agarremos, no puede ir muy lejos", dijo a uno de los investigadores de la causa.



Es que Montiel de 38 años, estuvo a punto de ser atrapado en un domicilio de la localidad bonaerense de Banfield el sábado por la noche, pero logró escaparse.



"No hubo forcejeo. Cuando llegó la policía, ya se había ido unos minutos antes. Dejó tiradas todas sus cosas", aclaró una fuente policial.



El fiscal de Morón a cargo del caso, Mario Ferrario, pidió allanamientos ni bien obtuvo la identidad de Montiel cuando a partir de cuatro huellas encontradas en un cerámico su nombre surgió en el sistema AFIS, la base de datos de personas con antecedentes.



El primero fue en un domicilio de Banfield que tenía registrado el Servicio Penitenciario Bonaerense, pero allí se encontraron con la ex mujer de Montiel, quien le dijo a los investigadores que el sospechoso vivía ahora con una nueva novia a unos 50 metros.



Cuando la policía llegó a ese domicilio, Montiel no estaba y la pareja le dijo a la policía que había ido a cortarle el pelo a unos amigos en un domicilio de Banfield.



De esa tercera vivienda -que no es una peluquería, sino un domicilio particular-, se escapó Montiel dejando todas sus cosas tiradas, entre ellas su DNI, su celular, tres cepillos, un secador de pelo, dos planchitas, y el bolso con el que quedó filmado el día del crimen huyendo de la escena del crimen.



En ese bolso camuflado, la policía encontró elementos que lo comprometen como una cuchilla que podría ser el arma homicida, precintos plásticos y un juego de llaves de Arrieta con un llavero tipo cinta celeste con el logo y las iniciales de la Universidad de Morón.



Además, en los allanamientos incautaron una bolsa celeste con un termo y dos latas para yerba y azúcar de las que vendía Arrieta, por lo que ahora se cree que Montiel le hizo una compra por Internet para que la víctima se confiara y le abriera la puerta en el negocio el día del crimen.



"La chica vendía por Facebook y Mercado Libre. Estamos revisando la computadora y pidiendo informes a esas compañías para chequear si el sospechoso usó la compra como carnada", dijo una fuente judicial.



Montiel había sido condenado a 18 años de cárcel por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Morón por una “tentativa de homicidio calificado por abuso sexual y privación de la libertad agravada” cometida el 5 de octubre de 2001.



El hombre, que estaba cumpliendo la pena en la Unidad Penitenciaria de Magdalena, fue beneficiado el 17 de octubre de 2012 con salidas transitorias.



Luego, la defensa de Montiel interpuso un recurso de apelación porque en varias oportunidades la Justicia le negó la libertad condicional.



De esta manera, el 20 de octubre de 2014 la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Morón hizo lugar al pedido con la obligación de hacer un tratamiento psicológico, pese a que los fiscales y el juzgado de Ejecución correspondientes se opusieron a la condicional y a que la pena vencía el 19 de octubre del año que viene.



Arrieta de 31 años, fue encontrada pasado el mediodía del jueves asesinada dentro del negocio de venta de regalos llamado “NyB” que tenía junto a su madre, ubicado en la avenida Pedro Díaz 596, casi esquina Gluck, de Villa Tesei, partido de Hurlingham, en el oeste del Conurbano.



El cadáver fue descubierto por un chapista quien trabaja en un taller que linda con el fondo de la regalería y, según contó a los investigadores, escuchó gritos que provenían de ese lugar, tras lo cual dio la vuelta y entró al ver que la puerta del local abierta.



El cuerpo estaba tendido boca arriba, en un sector trasero del local donde la víctima hacía las impresiones de sus productos que vendía por Internet, junto a un gran charco de sangre por el degüello.



La mujer estaba amordazada y atada por detrás de la espalda con una cinta adhesiva de color gris, vestía una remera y tenía ropa interior de la cintura hacia abajo, ya que su pantalón apareció ensangrentado y tirado cerca del cuerpo.



El asesino se llevó el smartphone de Nadia, un juego de llaves y el cuchillo con el que la degolló.



La autopsia confirmó que murió tras ser degollada y no presentaba signos de violación, aunque la hipótesis del ataque sexual no fue descartada y se tomaron hisopados que serán sometidos a estudios de ADN y se esperarán otros estudios complementarios.

La cuñada de la victima, Daiana, dijo que la familia continúa consternada y pidió privacidad hasta que se encuentren en condiciones de hablar con los medios. Además, aclaró que desde Provincia no se contactaron con la familia hasta el momento.

"Necesitamos que Nación y Provincia se mueva porque no puede haber otra Nadia", dijo Daiana. Y con respecto a la sentencia del criminal que debería estar tras las rejas hasta 2019, opinó: "La justicia es indignante, ojala que los jueces que lo hicieron puedan dormir".