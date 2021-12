En los últimos días, el país está convulsionado por el asesinato de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que presuntamente falleció tras la agresiones de su madre y su pareja en La Pampa. En esta ocasión, un chico de 8 años fue rescatado por la Policía en el barrio Patricios Oeste de la Ciudad de Córdoba, gracias a un vecino, quien no dudó en dar aviso a las autoridades.

El hecho sucedió este martes. Los efectivos policiales llegaron hasta la vivienda situada en la calle Granadero Tobas, en el barrio Patricio Oeste. y tras ser autorizados, ingresaron a la propiedad y encontraron al menor, quien estaba desnudo, en compañía de un perro, en una habitación sucia y desordenada que él había usado también como baño.

"Personal de la CAP7 se constituyó en un domicilio donde se encontraba un menor de edad solo. Tenía unos 8 años y se lo veía delgado. Tenía autismo y no hablaba", detalló a Cadena 3 el comisario mayor Víctor Rubén Distéfano.

Luego de hallarlo en esas condiciones, trasladaron al nene de inmediato al Hospital de Niños, donde fue asistido por un equipo interdisciplinario y permanece internado.

"Estuvo en esta condición por varios días siendo alimentado por un vecino. El niño es traído a la guardia del hospital y presentando un retraso madurativo aparentemente un autismo. Tiene 8 años de vida y el problema principal es la falta de aseo y una deshidratación leve. Ingresa a la sala de internación previo aviso a los niveles judiciales pertinentes y a la Senaf", explicó Juan Ledesma, director del nosocomio, sobre el estado de salud del menor.

“Pensaba que la familia no estaba más, que se habían mudado, porque hacía días que no los veía. Le pregunté a la mujer que vive atrás y me dijo que había un nene solo, que ella le pasaba comida por una reja hacía unos tres días. Pensé en Lucio e inmediatamente llamé a la policía”, aseguró José Álvarez, un vecino que tiene un kiosco enfrente de la casa.

Y agregó: “Condiciones inhumanas, eso es lo que vivió. No se puede permitir eso, es un ángel, una criatura. Yo tengo nietos, no dudé un minuto en llamar a la policía cuando supe que estaba ahí”.

Por su parte, los vecinos del barrio reconocieron que la madre se encargaba de criar en soledad al chico debido a que su padre los había abandonado. Además, desde el Ministerio de Justicia también agregaron que un hermano de 12 años estaba en casa de su abuela. Asimismo, hay otra hermanita que vive actualmente con los abuelos paternos.

Por último, el menor se encuentra actualmente acompañado por su abuela en una sala común para valoración MEP intra hospitalaria. En el caso interviene la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en conjunto con la fiscalía a cargo de Iván Rodríguez. Tras recibir el alta será trasladado a una fundación que trabaja en convenio con esta entidad.