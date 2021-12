El juez a cargo de la causa por el crimen de Lucas González y el ataque a sus tres amigos, cometido en noviembre último en Barracas, rechazó hoy un pedido de excarcelación realizado por el comisario Rodolfo Ozán, detenido y acusado del encubrimiento del hecho.



La resolución fue adoptada por el juez Martín del Viso, tras un dictamen del fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella, quien se opuso también a la petición del jefe de la comisaría 4A de la Policía de la Ciudad.

La defensa de Ozán fundamentó el pedido eal tiempo que destacó que estuvo a derecho desde el inicio, por lo que no existe riesgo de fuga.Ademáscon las que el comisario podría estar bajo control en forma domiciliaria.En su dictamen,al sostener que la escala penal prevista para el conjunto de los delitos que se le atribuyen impediría que pueda acceder a la libertad anticipada, lo que puede conllevar un riesgo de fuga, al tiempo queTambién subrayó la necesidad de preservar a las víctimas y remarcó las medidas de seguridad que debieron adoptarse en lo que va de la instrucción de la causa.Mencionodebido al poder de mando de Ozán.El juez Del Viso, al asegurar que "no puede desatender la grave imputación que le dirige la Fiscalía, entre otras, la aplicación de tormentos y sufrimientos físicos a unas víctimas" y que debe "tenerse especialmente en cuenta la condición de funcionario policial deDijo que " no se debe olvidar la batería de medidas en curso a instancias de la Fiscalía, no solo para acreditar su teoría del caso sino para identificar a otros posibles partícipes" ni se puede perder de vista " la especial preocupación manifestada por los padres de los adolescentes" respecto de la participación de policías en el hecho., concluyó el juez.

Ozan es el comisario que bajo el nombre de "Rodo" protagoniza con ella escucha que la Justicia consideró determinante para disponer su arresto y el de su superior,En ella se lo oye decir que la policía se había mandado un, quey que el tiro que recibió LucasTambién se lo escucha decir a su compañero que llamara a otro comisario para