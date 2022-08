La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó este sábado al ex presidente Mauricio Macri al señalar sus presuntos "negocios con el Estado", al tiempo que criticó el "cinismo de los que atacan al peronismo" y el accionar del "partido judicial para encubrirlos", al citar una nota publicada en esta jornada por el matutino Página/12.



"Hoy en @pagina12. Imperdible análisis de Luis Bruschtein. Me gustó particularmente el subtítulo 'Macri, el millonario de los negocios con el Estado', que explica en muy pocas palabras el cinismo de los que atacan al peronismo y el rol del partido judicial para encubrirlos", escribió en la mañana de este sábado la ex Presidenta en su cuenta de Twitter.

Lo hizo poco antes de las anunciadas marchas en todo el país del FdT en su respaldo, en el marco de un repudio a la acusacion en su contra en la Causa Vialidad.

Junto a la publicación, la vicepresidenta añadió el link de la nota del diario porteño titulada: “Despertaron al león”. En el artículo se afirma que existe “una reacción popular contra la persecución a Cristina Kirchner que la oposición no calculó”.

Hoy en @pagina12. Imperdible análisis de Luis Bruschtein. Me gustó particularmente el subtítulo “Macri, el millonario de los negocios con el Estado”, que explica en muy pocas palabras el cinismo de los que atacan al peronismo y el rol del partido judicial para encubrirlos. pic.twitter.com/HPTIJVQyi5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 27, 2022

En el texto periodístico escrito por Luis Bruschtein, hay un subtítulo sobre las empresas del Grupo Macri, fundado por Franco Macri, padre del ex Presidente; y sus supuestos vínculos con el Estado.



"Macri, el millonario de los negocios con el Estado” es el subtítulo de la nota, que señala: "La compulsión del macrismo por forzar como su herramienta principal a la persecución judicial creó un microclima dentro de esa fuerza que presionó aún más en ese sentido".



Y agrega: "Si se ve a la distancia, resulta incomprensible que alguien de la alianza que llevó a la Presidencia a un millonario que hizo su fortuna como proveedor del Estado, crea en la cruzada anticorrupción que ellos han lanzado contra dirigentes kirchneristas".

La nota citada a por la vicepresidenta afirma que “Mauricio Macri era cabeza del Estado y al mismo tiempo era el que no quería pagarle al Estado por el arrendamiento del Correo"

"Mauricio Macri era el titular del Estado y al mismo tiempo fue el que cambió la licitación por el soterramiento del Sarmiento para que el Estado, que él encabezaba, le entregara 45.000 millones de pesos a (la empresa) Iecsa, de la que era propietario. Y así sucedió con las concesiones a Autopistas del Sol, que pertenecían al Grupo Macri, o con los Parques eólicos, en los que también intervino el Grupo Macri. Sin hablar del blanqueo por el cual benefició a su hermano y a su madre”, agrega el artículo.