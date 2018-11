Melina Salme pasajera testigo, que grabó la agresión de un hombre que golpeó un colectivo de la línea 100 sobre la calle Larrea en la ciudad bonaerense de Avellaneda en búsqueda de su ex mujer, habló en exclusiva con Crónica HD y contó detalles.

"Hubo un acercamiento antes del video. Todo sucedió de mi lado. El auto se le tiró al colectivo, pero como eso sucede siempre, me pareció algo normal", comentó y agregó que "una cuadra más tarde, este señor se bajó y le empezó a pegar a la ventanilla".

Salme afirmó que grabó cada una de las secuencias y que le afirmó la atención que "la persona que recibía los insultos y los golpes, no reaccionaba, le parecía normal" y aclaró que antes que se hagan públicos los videos, se los ofreció a la víctima, que le contestó "que no servía de nada, ya que ella había hecho varias denuncias y su ex pareja tenía una perimetral, pero nunca la cumplía".

Además, afirmó que el único momento que realmente sintió temor fue cuando el agresor empezó a golpear una de las ventanas y decía "abrí la puerta y sacala".

Un hombre con una restricción perimetral, interceptó el colectivo en el que viajaba su ex mujer para amenazarla. pic.twitter.com/Sl7LaI7uc0 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 1 de noviembre de 2018