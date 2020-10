Pasaron cuatro años, movilizaciones y el crecimiento del pedido de #NiUnaMenos, pero Lucía Pérez, la adolescente de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata, sigue esperando. "Hace cuatro años que mi hija no tiene Justicia", aseguró su madre hoy, durante una movilización que se realizó en la ciudad balnearia, donde pidió que el nuevo juicio oral ordenado por el Tribunal de Casación bonaerense para los acusados por el hecho, se realice "cuanto antes y sea lo más ágil posible".



Marta Montero, mamá de la joven, dijo que transita "en paz y tranquila" el cuarto aniversario del crimen, y consideró que el caso de Lucía marcó "un quiebre profundo para que se tomara conciencia de lo que sucede con la violencia de género" . Además, la mujer exigió que la justicia marplatense lleve adelante "cuánto antes" el nuevo juicio oral por este hecho, tras el fallo de la Sala IV de Casación que el 12 de agosto último dejó sin efecto el veredicto dictado el 26 de noviembre de 2018 por el Tribunal Oral 1 (TOC 1) marplatense.



En esa sentencia del TOC 1, los imputados Matías Gabriel Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Alberto Maciel (62) fueron absueltos de los delitos de "abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio ".



Sin embargo, los jueces de Casación anularon ese fallo, tras la apelación de la familia y de la Fiscalía General marplatense, porque consideraron que continuaba "perpetuando estereotipos de género, decidiendo arbitrariamente y sin una derivación razonada de las constancias".



"Sabemos que esto es largo y no va a ser de un día para el otro, pero exigimos que sea de la manera lo más ágil posible. Pensamos que de esta manera es como tenemos que seguir. Porque yo creo que esto que pasó con Casación es inédito. Que anularan un fallo no es algo normal, sino que marca un precedente. Y si pasó, es porque estaba todo mal hecho ", aseguró la madre de la víctima.



"Creo profundamente que hoy se toma otra conciencia de las cosas, y está claro que como le pasó a Lucía le puede pasar a cualquiera. Y lo importante es que el otro se dé cuenta de que esto no es casual, que hoy le pasó a ella y mañana te pasa a vos ", aseguró.



Si bien la pandemia por el nuevo coronavirus impidió la realización de actos multitudinarios como ocurrió en los tres años anteriores, los allegados de la joven y el colectivo de mujeres realizaron hoy una radio abierta con familiares de otras víctimas de casos de violencia de género, frente a la Catedral marplatense.

En cuanto al nuevo juicio ordenado por Casación, si bien las abogadas de la familia de la víctima estimaron que podría realizarse en el segundo semestre de 2021, primero deberán resolverse las apelaciones presentadas ante la Suprema Corte bonaerense por la defensa pública de Farías y Offidani.



En el nuevo juicio, solo serán dos los imputados, ya que Maciel, el hombre acusado de haber encubierto el femicidio y abuso sexual, falleció a raíz de una enfermedad semanas antes del fallo de Casación, por lo que se extinguió la acción penal en su contra.



En caso de intentar no prosperar la apelación ante el tribunal superior provincial, fuentes judiciales precisaron que existe la posibilidad de un "recurso extraordinario federal" por parte de la defensa, ante la Corte Suprema de la Nación.

Una vez que el fallo de Casación quede firme, deberá sortearse un nuevo tribunal en Mar del Plata, que no podrá ser el TOC 1, y las partes informarán en una audiencia preliminar resultados son los testigos y las pruebas que serán usados en el segundo juicio oral.



La muerte de Lucía ocurrió en la mañana del 8 de octubre de 2016, y de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, la joven había conocido a Farías y Offidani un día antes, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 para venderle un cigarrillo de marihuana.



Al día siguiente, Farías citó a la chica en su domicilio de la calle Racedo al 4800, en la zona sur de la ciudad, donde habría sido drogada y abusada hasta la muerte.



El cuerpo fue llevado luego a un centro asistencial de Playa Serena, y según la instrucción del caso, fue lavado y acondicionado con la ayuda de Maciel.