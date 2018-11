En las últimas horas de este miércoles quedó confirmado que el cuerpo sin vida hallado en un hotel del porteño barrio de Flores era el Martín Licata, el periodista de 27 años que había sido visto por última vez el sábado. Fuentes calificadas aseguraron que la madre del trabajador de prensa fue la que reconoció el cadáver por una cicatriz en el abdomen.

La búsqueda del periodista había comenzado el domingo cuando la familia realizó la denuncia en la comisaría 40. La madre aseguraba que su hijo había salido de su casa el sábado temprano, sin documentación y que se dirigía a la Facultad de Filosofía y Letras donde cursaba. También señalaba que había intentado comunicarse pero los mensajes de Whatsapp no le llegaban.

El sábado en un hotel de la calle Ramón L. Falcón al 3000 Licata fue encontrado maniatado y asesinado. Su cuello tenía una profunda marca y las primeras pericias determinaron que resultó ahorcado. Las mismas fuentes dieron cuenta que el joven ingresó alrededor de las 13, con una joven de unos 25 años. A las 15.30 la mujer dejó el hotel y minutos después una mucama del alojamiento se encontró con el terrible cuadro. Licata yacía tendido en la cama con un profundo corte en el cuello. Los mismos informantes señalaron que todo podría haber sido producto un macabro juego sexual.

La madre intentó comunicarse con Martín pero los mensajes de Whatsapp no le llegaban.

En el lugar no se encontró ningún tipo de documentación, tampoco había teléfono celular ni nada que pudiera ayudar a identificar a la víctima, que luego se supo que se trataba de Licata. Sólo había 60 pesos adentro de un jean negro que estaba tirado en el piso. El conserje del hotel declaró ante los oficiales que ese mismo día a las 11.30 el hombre había ingresado caminando con una joven de aproximadamente 25 años. También señaló que dos horas más tarde la chica se había ido sola y que cuando quiso retenerla, ya que una persona que ingresó acompañada no puede retirarse en soledad, se le “escapó”.

No hay registros de cámaras de seguridad porque estaban rotas. Durante la tarde de este miércoles, los investigadores comenzaron a relacionar la desaparición del chico con un cadáver que había aparecido en un albergue transitorio y que hasta el momento no había podido ser identificado porque el Renaper no había enviado los resultados del estudio de huellas dactilares.

La novia de Martín, desde el miércoles que no sabía nada de él.

Antes de la medianoche de este miércoles, voceros policiales señalaron que Licata falleció por “muerte por compresión” y que todo habría sido producto de un juego sexual con una joven que por estas horas es intesamente buscada.

La investigación del suceso amerita una profunda investigación ya que la familia de Licata comentó que el periodista había recibido amenazas por las redes sociales. Según declaró la madre, el periodista se llevó su teléfono cuando se fue de su casa. Sin embargo, el aparato no se encontró en la escena del crimen. Los investigadores creen que pudo habérselo llevado su acompañante.