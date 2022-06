Previo a la llegada de la tecnología, los delincuentes se conformaban con romper un candado o saltar una reja y entrar a la casa de la futura víctima. Desde que existen las telecomunicaciones, los malhechores se han sofisticado casi tanto como los teléfonos celulares, de los cuales hoy dependen para realizar su última estafa: la llamada perdida.

En efecto, esta técnica fue alertada por la Guardia Civil Española y consiste en efectuar llamadas que suenan una sola vez. ¿Cuál sería el truco? En este caso, si el usuario se digna a responder al llamado se le cobrará una tarifa especial.

¿Conoces el timo de la llamada perdida? ��



No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 �� Albania

225 �� Costa de Marfil

233 �� Ghana

234 �� Nigeria



Te cobrarán una tarificación especial. pic.twitter.com/tVIinOZ4ZC — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) June 6, 2022

Si bien lo lógico es responder cuando se recibe una llamada, cuando la gente no conoce el número y, si no se está buscando trabajo, las ganas de mover el ícono verde hacia la derecha o hacia arriba desciende considerablemente. La gracia para los estafadores es que, de la mencionada tarifa, quien ejecutó la llamada se quedaría con un porcentaje.

.

Según precisó la Guardia Civil en su cuenta de Twitter, por el momento estas llamadas provienen de cuatro países principales: Nigeria, Ghana, Costa de Marfil y Albania. En cuanto a estas comisiones, varía según el origen del llamado.

En las redes sociales, los usuarios se sinceraron y contaron sus experiencias con este intento de estafa. “A mí también, me empezaron a enviar mensajes de WhatsApp con prefijo de ese mismo país por un artículo que tenía en venta en Milanuncios. Me enviaban un enlace raro de una empresa de transportes, al cual ni siquiera accedí. Enseguida por la forma de hablar ves que es una estafa”; “A mí me “llaman” desde las Islas Salomón, pasando por Nueva Zelanda e incluso de Nigeria. Aunque diré que va por “rachas”. Obviamente, no contesto a ninguna, solo faltaría” y “soy una de las afectadas por esas llamadas. Durante varios meses recibía al día más de 30 llamadas diariamente”, fueron algunos de los comentarios destacados.