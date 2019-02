L a ex novia del acusado de matar a su madre y a su tía que habían llegado desde Israel a visitarlo a Mendoza, dijo que nunca fue violento con ella, pero que le decía que era palestino y que su madre estaba muerta. Además tenía actitudes xenófobas, entre ellas con los judíos.

Según el Diario Uno, la ex pareja del doble femicida, identificada sólo como G. , docente, de 34 años y la única relación que tuvo Gilad Sarussi, Nicolás Gil Pereg o Floda Reltih en Mendoza. En el expediente declaró cuando Nicolás Gil Pereg todavía era sólo denunciante y testigo por la desaparición de Pyrhia Sarussi (63, madre del imputado) y Lili Pereg (54, tía del acusado).

El imputado es israelí, pero la ex novia contó: "Me decía que era palestino y que su madre estaba muerta. Hablaba mal el castellano y entre nosotros sólo hablábamos en inglés". Según la mujer la relación comenzó a desgastarse porque "empecé a notar un montón de cosas raras. No estaba claro qué hacía, de dónde venía y tenía actitudes y criterios xenófobos. Odiaba a los negros, a los bolivianos, a los gordos y a los judíos. Creo que odiaba a todo el mundo".

"Cuando fui a declarar, hace como dos semanas, pedí dos cosas: no cruzarme con él y que no se difundiera mi nombre, porque soy docente, doy clases, y acá te califican inmediatamente de tal o cual", dijo la mujer. El pedido de evitar cruzarse con él se debió a la relación compleja que había mantenido con el hombre, a quien ella conocía como Floda y que "me decía que era palestino". Cuando ella puso fin a la relación "él me persiguió durante un año".

"Aparecía todos los días en la puerta de mi casa y hasta en las escuelas en donde trabajaba. Me hablaba tratando de convencerme de que volviera con él y se me ponía a llorar. Lo denuncié varias veces por acosarme. Era un obsesivo. Y era un obsesivo conmigo y con todo. Quería poseer las cosas, fuera como fuera", sostuvo la ex novia, quien aclaró "Era muy raro, pero yo no lo veía capaz de esto".

La relación fue en 2008. "En ese tiempo él alquilaba un departamento en San Martín. Tenía tres autos, todos Mercedes Benz. Todos guardados en un galpón, llenos de tierra, pero que eran autos nuevos y carísimos", recordó la ex novia, la relación fue corta. "Nos veíamos en San Martín o él me invitaba a comer afuera, siempre a la ciudad de Mendoza", dice la mujer.

G indica que "en todo ese tiempo creo que jamás vi a nadie comiendo en su restaurante. Siempre estaba vacío. Pero él siempre tenía muchísimo dinero y yo le preguntaba si lavaba dinero o qué hacía y nunca me contestaba". A pesar de que manejaba gran cantidad de dinero en efectivo, el presunto asesino Gilad Pereg llamó la atención por su apariencia física similar a la de un indigente, descuidando su salud y aspecto personal.

En imágenes que se publicaron de la casa en que vivía cuando fue detenido se puede ver un colchón en el suelo con algunas mantas, cajas de alimento de gatos por muchos lugares, basura por todos lados y desperdicios de todo tipo. Entre los elementos hallados por la policía, se encontró una lista de supuestos deudores del ciudadano israelí. Aparentemente le prestó plata a varios mendocinos y en un papel anotó el nombre de cada persona, cuánto le prestó y los intereses de la deuda.

Entre la basura, también se encontraron películas pornográficas junto con una computadora vieja. Fue en su propia casa donde encontraron enterrados los cuerpos de su madre y su tía.