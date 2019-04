El médico Lino Villar Cataldo dijo este miércoles que defendió su vida cuando vio "de cerca a la muerte" y aseguró que "jamás" tuvo intención "de matar a nadie", al declarar como acusado ante el jurado popular que lo juzga en San Martín por el homicidio de un delincuente, ocurrido en Loma Hermosa en 2016.

El tribunal popular que juzga a Cataldo está compuesto por seis hombres y seis mujeres, entre ellos un empleado de una empresa de Logística, una profesora de inglés y varios estudiantes.

Las doce personas fueron elegidas para conformar el jurado popular que comenzó el pasado lunes para juzgar en los Tribunales de San Martín al médico que en 2016 mató de cuatro balazos a un ladrón que lo asaltó cuando salía de su consultorio en la localidad bonaerense de Loma Hermosa.



La primera audiencia del debate se realizó en el entrepiso del edificio de Ricardo Balbín 1753, de dicho partido del noroeste del conurbano, donde la primera medida fue seleccionar los 12 jurados y seis suplentes. Luego de la selección del jurado popular, declaró como testigo Silvia, la madre del joven muerto en el robo, Ricardo Alberto "Nunu" Krabler (24), y quien en el juicio actúa como particular damnificada.La mujer siempre sostuvo que para ella no fue un caso de "defensa propia" sino que el médico "fusiló" a su hijo cuando podría haber disparado en otra dirección y que no cree en la versión del acusado.