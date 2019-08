Un hombre dejó el auto en marcha para abrir un portón y, en medio de la secuencia, un delincuente se acercó, abrió la puerta del vehículo y se llevó el coche. El afectado se dio cuenta que había sido víctima de un asalto una vez que el rodado ya no estaba en el lugar. Cámaras de seguridad captaron el insólito momento.

El hecho ocurrió en la avenida Colón al 5225, en un corralón situado en la provincia de Córdoba. La víctima descendió de su vehículo, lo dejó en marcha y comenzó a abrir un portón para ingresar con su coche. Mientras el sujeto estaba distraído en la vereda, un delincuente se aprovechó de su descuido para robarle el auto.

Daniel Pedregal, dueño del corralón hace más de 25 años, habló tras haber sido víctima del robo y aseguró: "No escuché absolutamente nada. Vine a abrir el negocio, subí el auto a la vereda, abrí el portón y, cuando me di vuelta, mi coche no estaba más. No sentí ningún sonido porque el ruido del tráfico por la mañana es un infierno".

Luego, agradeció no haberse dado cuenta de la situación y explicó: "No sé cómo habría reaccionado si tenía que enfrentar al delincuente. No descarto que el ladrón haya actuado con ayuda. En el video se ve un hombre que pasa con una capucha puesta y me mira. Los policías también creen que actuaron juntos".

Al concluir, expresó con mucha amargura: "seguro me tenían marcado, ellos son más rápidos y uno nunca piensa como ladrón. La violencia en la calle es lo que acompaña a los vecinos diariamente. Algún día me iba a pasar".

Si bien el hecho ocurrió el primero de agosto por la mañana, recientemente circularon las imágenes de una cámara de seguridad. El archivo muestra cómo un hombre se acerca sigiloso al auto de la víctima, abre la puerta con gran facilidad y se lleva el coche como si fuese de su propiedad. Luego, acelera la marcha y se mezcla con el tráfico. En tanto, la víctima no pudo resistirse al asalto ya que, notó lo que había pasado luego de que se llevaran el vehículo.

Al difundirse el video, desde la aseguradora del hombre manifestaron que existió una culpa grave por parte de la víctima por abandonar el coche sin las medidas de seguridad correspondiente. Por esta razón, podrían desligarse de la situación.