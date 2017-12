Una rotisería cordobesa del barrio Argüello fue robada dos veces en menos de una semana, la primera vez los ladrones se olvidaron de sustraer un celular pero en la segunda oportunidad no solo hurtaron todo sino que comieron, se prepararon una sangría y dejaron una nota.



El local se llama “Celisano” y es apta para celíacos. Su dueño, Gonzalo Marques dijo que "los delincuentes sabían exactamente donde estaban las cosas. Yo creo que trabajaron acá o conocen a alguien que lo haya hecho. No cualquiera conoce donde está cada cosa y el manejo del horno", sostuvo.



“El 27 de noviembre abrí la rotisería y la panadería para celíacos. A la semana siguiente, le entraron a robar a mi vecino y, a la segunda semana me roban a mí, como así también a un local que vende cuadros y a un quiosco”, contó Gonzalo.



“Además de robarme objetos propios de la cocina y la computadora, consumieron productos del local”, indicó.



No solo robaron electrodomésticos, sino que se prepararon una sangría con limón y le dejaron una carta con recomendaciones gastronómicas al dueño.



La nota dice textual: “Hey loko. Pesimo la panada y ambugesa de 10. Dedicate hotracosa gei. Ades 10. La pizza no sé, fijate man, 5-5. Muy rica la sangría” (sic).



“Los policías me prohibieron que abriera el negocio y que tocara las cosas de los ladrones porque supuestamente iba a venir la Policía Judicial. Incluso, me dijeron que podían meterme preso por entorpecer la investigación. Al final, la Policía Judicial no vino nunca”, comentó el dueño.



Si bien reforzó la seguridad en el comercio, teme que pueda registrarse un nuevo ataque ya que considera “la zona está liberada” para los delincuentes que actúan de noche.